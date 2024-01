Veja por que o preço das ações da Maersk está pronto para decolar

O preço das ações da AP Moller Maersk se recuperou enquanto os investidores observavam a crise em curso no Mar Vermelho. Depois de atingir o mínimo de 9.814 DKK em novembro, a ação recuperou mais de 31%, para 12.915 DKK. Permanece cerca de 10% abaixo do ponto mais alto em 2023.

As taxas de envio estão aumentando

A Maersk e outras ações de transporte se recuperaram nas últimas semanas. Na Alemanha, as ações da Hapag-Lloyd subiram mais de 35% em relação ao seu nível mais baixo em 2023. Da mesma forma, em Taiwan, as ações da Evergreen Marine subiram ao seu nível mais alto desde junho de 2022.

Nos Estados Unidos, a ZIM Integrada o preço das ações subiu mais de 56% em relação ao ponto mais baixo em 2023. Esta tendência está acontecendo à medida que os comerciantes estabelecem um novo normal na indústria naval, à medida que aumentam os ataques no Mar Vermelho.

Os dados mais recentes mostram que o Drewry World Container Index subiu para US$ 1.661, seu nível mais alto desde setembro do ano passado. Chegou ao mínimo de US$ 1.340 em 2023. As taxas de envio aumentaram para a maioria dos destinos, incluindo Nova York, Roterdã e Los Angeles.

As taxas de envio aumentaram por três razões principais. Primeiro, os ataques no Mar Vermelho levaram a Maersk e outras empresas a interromper a rota do Mar Vermelho. Como resultado, começaram a utilizar a rota mais longa que atravessa o Cabo da Boa Esperança, na África do Sul.

Em segundo lugar, existem preocupações relativamente ao Canal do Panamá, onde o tempo de espera dos navios também aumentou recentemente devido aos baixos níveis das águas. O tempo médio de espera no canal é superior a 20 dias, obrigando as empresas a utilizar rotas mais longas.

Finalmente, há sinais de que a indústria naval atingiu o seu ponto mais baixo à medida que a procura por parte dos principais países aumenta. Dados chineses recentes revelam que as vendas a retalho e a produção industrial do país aumentaram em Novembro. Os preços do minério de ferro também subiram recentemente.

Nos seus resultados mais recentes, a empresa afirmou que estava intensificando o seu programa de redução de custos. Ela reduziu sua força de trabalho de 110 mil para 103 mil e a administração está trabalhando para reduzi-la para menos de 100 mil. A expectativa é economizar US$ 600 milhões em 2024.

Para começar, a Maersk é a segunda maior empresa de transporte marítimo do mundo, depois da MSC. Ela opera três negócios principais, incluindo Oceano, Logística e Serviços e Terminais. É a quarta maior empresa dinamarquesa, depois da Novo Nordisk, DSV e Vestas Wind Systems.

Previsão do preço das ações da Maersk

Gráfico Maersk por TradingView

O gráfico diário mostra que o preço das ações da Maersk se recuperou nos últimos meses. Moveu-se acima da linha de tendência ascendente, que conecta os níveis mais baixos desde outubro de 2022.

A ação saltou acima das médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 100 dias. Da mesma forma, o Índice de Força Relativa (RSI) aproximou-se do nível de sobrecompra. O MACD moveu-se acima do ponto neutro.

Portanto, a perspectiva para as ações é otimista, com o próximo ponto a observar sendo DKK 14.265, o seu ponto mais alto em 20 de julho.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.