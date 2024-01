Atualização XMR, ZEC, ZEN: A Binance está prestes a remover essas moedas de privacidade?

Poucos dias depois que a exchange de criptomoedas OKX anunciou a exclusão das principais moedas de privacidade Monero (XMR), Zcash (ZEC) e Horizen (ZEN), a principal exchange Binance adicionou essas moedas a uma lista de tokens em risco de serem retiradas da lista.

Em 4 de janeiro, a Binance lançou uma atualização em sua lista de tags de monitoramento adicionando XMR, ZEC e ZEN, entre outros tokens. A exchange, entretanto, removeu GMX (GMX) e Sushi (SUSHI) da lista Seed Tag.

A Binance está pronta para remover Monero, Zcash, Horizen?

A Binance, assim como a Coinbase, tem sido tradicionalmente associada a um efeito mais positivo sobre os tokens quando anunciam a listagem. Os preços da maioria dos projetos explodiram na pré-listagem, com visibilidade e maior liquidez entre os principais fatores.

Esse foi o caso da recente listagem de vários tokens pela Binance, incluindo Bonk, Celestia e ORDI.

No entanto, o anúncio de encerramento da bolsa coincidiu muitas vezes com uma queda nos preços num contexto de perda de liquidez. Embora adicionar uma moeda à lista de tags de monitoramento não signifique a exclusão automática, a mudança significa que a exchange está monitorando de perto esses tokens com base na avaliação interna de risco e outros critérios.

“Tenha em mente que os tokens com a tag de monitoramento correm o risco de não atender mais aos nossos critérios de listagem e serem removidos da plataforma”, observa Binance.

A conformidade regulatória, que aliás aumentou desde o acordo de US$ 4,3 bilhões da Binance com as autoridades dos EUA e a disputa contínua com a SEC, é outro fator que provavelmente influenciará a decisão de retirar da lista as moedas de privacidade.

Em dezembro de 2023, a Binance decidiu retirar o TORN, o token de governança da plataforma de mistura de criptografia Tornado Cash. O preço do TORN caiu drasticamente após a notícia. Embora os preços de XMR, ZEC e ZEN estejam geralmente em baixa no momento da escrita, com uma queda mais ampla do mercado após o flash crash do Bitcoin em 3 de janeiro.

Os observadores do mercado notaram que o acordo da Binance com o Departamento de Justiça dos EUA, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) e a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) poderia deixar a bolsa “limpa” ainda mais com a exclusão de tokens.

No último anúncio, outros tokens disponíveis com uma tag de monitoramento incluem Aragon (ANT), Firo (FIRO), Keep3rV1 (KP3R), Mdex (MDX), MobileCoin (MOB), Reef (REEF) e Vai (VAI).

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.