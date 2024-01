O token Celestia TIA se aproxima do ATH ao superar o Cosmos em uma métrica importante

O token TIA da Celestia tem sido uma das criptomoedas com melhor desempenho nos últimos meses. Ele saltou para uma máxima de US$ 14,57 na quinta-feira, alguns pontos abaixo de sua máxima recorde de US$ 15,28. Ao todo, o TIA aumentou mais de 500% desde o seu ponto mais baixo em outubro do ano passado.

A ação dos preços da Celestia está acontecendo em um momento em que o número de transações em seu ecossistema aumentou, superando as do Cosmos. Dados compilados pela Mintscan mostram que a Celestia administrou mais de 6,7 milhões de transações durante sua vida.

Essas transações são muito inferiores aos 52,7 milhões que a Cosmos movimentou ao longo do tempo. Isto é compreensível desde que o Cosmos foi criado em 2014. Um olhar mais atento mostra que o Cosmos administrou mais de 2,36 milhões de transações nos últimos 30 dias, em comparação com os 5,97 milhões da Celestia.

Contagem de transações Celestia

Outros dados mostram que as transações por segundo (TPS) do Cosmos nos últimos 20 blocos tiveram uma média de cerca de 2.854 em comparação com os 14 do Celestia. Isso é um sinal de que o Celestia está vendo mais tração entre os usuários.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Esta tendência é provavelmente devido ao desempenho do token TIA da Celestia, que subiu mais de 500% em relação aos mínimos de outubro. O Cosmos ATOM, por outro lado, aumentou mais de 20% no mesmo período. Ele também formou um padrão de topo duplo, apontando para mais desvantagens. Na maioria dos casos, as redes blockchain veem mais atividade quando seus tokens aumentam.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Para começar, Celestia é uma plataforma relativamente nova que fornece soluções modulares de disponibilidade de dados. Ao fazer isso, pretende escalar uma rede blockchain à medida que o número de usuários cresce. De acordo com seu site, Celestia agora está sendo usado por empresas como Near Protocol, Arbitrum Orbit, Cartesi e Cosmology.

O principal desafio para os investidores da Celestia é que podem esperar uma diluição substancial nos próximos anos. Dados da CoinGecko mostram que o número de oferta circulante é superior a 145 milhões, contra a oferta máxima de mais de 1 bilhão.

De acordo com TokenUnlocks, o próximo desbloqueio de token Celestia acontecerá em outubro, quando mais de 175 milhões de tokens estarão online. Os desbloqueios de tokens são vistos como altamente pessimistas porque aumentam o número de tokens em circulação.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.