2024 traz muitas expectativas nos mercados de criptomoedas. Embora sejam esperados desenvolvimentos notáveis, nenhum é mais esperado do que o primeiro ETF Bitcoin à vista do mundo. Na verdade, os analistas estão prevendo até 95% de chance de o ETF ver luz verde. E assim, os investidores antecipam grandes movimentos no mercado. Mas a SEC emitiu um alerta à medida que mais investidores aderem ao movimento do Bitcoin. Enquanto isso, o FOMO está desenvolvendo o próximo projeto, Memeinator, que ultrapassou os US$ 3,1 milhões em pré-venda.



A advertência de FOMO é uma garantia da aprovação do primeiro ETF de Bitcoin à vista?

Os usuários das redes sociais ficaram entusiasmados quando a SEC dos EUA alertou sobre os riscos do investimento em criptomoedas. A SEC alertou sobre os riscos do investimento em criptomoedas. A SEC advertiu os entusiastas de criptomoedas para não sucumbirem ao FOMO e investirem em ativos digitais por impulso. Do ponto de vista de investimento, o FOMO refere-se ao medo de perder uma oportunidade. Investidores podem adotar comportamentos compulsivos, como comprar um ativo devido a um lucro real ou percebido.

Embora não esteja claro por que a SEC emitiu o aviso, os usuários o anteciparam como um sinal positivo para o ETF à vista. Isso ocorre enquanto o mercado aguarda uma possível decisão até o prazo final de 10 de janeiro, com muito otimismo. Consequentemente, o FOMO tem se desenvolvido em torno dos mercados de criptomoedas, ajudando o Bitcoin a subir acima de US$ 44.000.

De acordo com a SEC, as pessoas não deveriam comprar um determinado ativo porque outros o fazem. Em vez disso, eles deveriam investir porque isso se adapta aos seus objetivos de investimento. O regulador também alertou os investidores para não aproveitarem uma oportunidade de investimento porque figuras populares a promovem.

Memeinator cultiva memórias de memes conforme a listagem acena

Além do Bitcoin, os investidores também estão ansiosos em relação ao cenário de memes em rápido crescimento. À medida que notícias positivas sobre criptomoedas se desenvolvem em torno do Bitcoin, fica claro que o restante do setor se beneficiará. Uma criptomoeda que tem chamado a atenção é o Memeinator. Trata-se de um projeto de memes em ascensão que capitaliza a inteligência artificial para tornar o setor de memes valioso.

O Memeinator utiliza inteligência artificial para vasculhar a web e identificar memes fracos e não originais. Ele os elimina completamente, garantindo que apenas projetos de qualidade prosperem. Dessa forma, o Memeinator oferece uma solução para um problema delicado nas criptomoedas de memes, que é o crescimento descontrolado.

Analistas têm grande consideração pelo Memeinator por seu papel e esperam que o token influencie as tendências de memes em 2024. À medida que o projeto enfrenta concorrentes, ganhará popularidade, impulsionando seu preço para uma capitalização de mercado esperada de $1 bilhão. Para que o Memeinator alcance esse valor de mercado substancial, os analistas o marcaram para um ganho de até 50 vezes.

O Memeinator também investe em marketing e branding poderosos. Ele busca parcerias com os principais influenciadores e lista em exchanges de destaque. O objetivo é tornar-se globalmente reconhecido, ganhar tração, manter sua identidade de meme e tornar-se viral. Como resultado, espera-se que o Memeinator cresça exponencialmente, com a possibilidade de ser listado em exchanges importantes em 2024.

ROI de 132% na pré-venda e valor futuro de 50x do MMTR

A atraente pré-venda do Memeinator também foi impulsionada pela promessa de altos retornos. O projeto oferece um retorno impressionante de 132% na pré-venda. Por exemplo, a pré-venda começou a $0,01 na primeira fase, mas o MMTR agora está precificado em $0,0186 na 11ª fase. Na última fase, a 29ª, o token será avaliado em $0,0485.

Além disso, o potencial de valor futuro do Memeinator pode ser desbloqueado pelo seu uso em outras áreas da Web 3.0. Um exemplo significativo é o setor de jogos, que está programado para ser lançado no final da pré-venda.

O token também estará disponível para staking, proporcionando uma renda passiva. Além disso, existem NFTs comunitários, nos quais os usuários podem aprender sobre as obras criativas da equipe do Memeinator. Com essas aplicações, o potencial para o MMTR aumentar 50 vezes no futuro é inegável. Enquanto isso, especula-se que, após a listagem, o MMTR possa obter um ganho de 10 vezes em 2024.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.