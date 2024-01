Aumento do ETH acima de US$ 2,4 mil gera ganhos de dois dígitos para LDO, ARB, RPL

O preço do Ethereum (ETH) aumentou 8,5% nas últimas 24 horas, atingindo máximos de US$ 2.448 nas principais exchanges de criptomoedas (aumentou para US$ 2.459 na Coinbase). Contra o Bitcoin (BTC), a segunda maior criptomoeda do mundo em valor de mercado subiu mais de 12%, para 0,05392 BTC.

Os ganhos da ETH ocorrem enquanto o BTC paira acima de US$ 45.300, uma queda de mais de 3% nas últimas 24 horas.

Ethereum price chart on Wednesday, January 10, 2024. Source: TradingView

Lido DAO, Arbitrum e Rocket Pool dispararam quando a ETH atingiu US$ 2,4 mil

Copy link to section

Enquanto o Ethereum subia 8,5%, uma série de altcoins subiam dois dígitos. De acordo com dados da CoinGecko, as moedas do ecossistema Ethereum Lido DAO (LDO), Rocket Pool (RPL), Arbitrum (ARB) e Optimism (OP) dispararam à medida que a ETH ganhava impulso.

Os tokens de governança de staking líquido LDO e RPL foram negociados com alta de 19% e 21%, respectivamente, no momento em que este artigo foi escrito, com Lido DAO mudando de mãos a US$ 3,86 e Rocket Pool a US$ 33,37. Enquanto isso, os tokens nativos das plataformas Ethereum Layer 2, Optimism e Arbitrum, subiram 16% e 19%, respectivamente. OP foi negociado a US$ 3,71 e ARB a US$ 2,01 às 11h24 ET de quarta-feira.

O impulso positivo experimentado pelo Ethereum e pelas moedas relacionadas veio após o alerta de notícias ridículas de terça-feira sobre a aprovação de ETFs Bitcoin à vista. A postagem falsa na conta X oficial da SEC resultou no disparo do BTC para uma alta de 19 meses, acima de US$ 48.000 na Binance.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

No entanto, a conta X oficial do presidente da SEC, Gary Gensler, disse que a notícia da aprovação era falsa, pois a conta do regulador havia sido hackeada. O BTC despencou para mínimos de US$ 45.000. Hoje, o preço da principal criptomoeda atingiu um mínimo intradiário de US$ 44.383 na Binance e US$ 44.320 na Coinbase.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Os analistas, no entanto, estão otimistas com o preço do BTC, com Tom Lee, da Fundstrat, prevendo que o Bitcoin poderá atingir máximos de US$ 150.000 nos próximos 12 meses. Entre os catalisadores para a corrida de touros está a tão aguardada aprovação do ETF à vista e o próximo halving do Bitcoin.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.