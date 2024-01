Potencial estouro de bolha de EV arrasta preços de lítio e níquel

Há sinais de que a bolha dos veículos eléctricos (EV) está a rebentar. Por um lado, a maioria das ações de EV, incluindo nomes confiáveis como Tesla, Rivian e Lucid, recuaram acentuadamente nos últimos meses. Muitas pequenas empresas de veículos elétricos, como Mullen Automotive, Workhorse Group, Faraday Future e Fisker, estão enfrentando dificuldades à medida que sua queima de caixa acelera.

A bolha EV está estourando

Há outras más notícias para os VEs. Na quinta-feira, a Hertz disse que estava vendendo mais de 20.000 EVs em seu estoque com grande prejuízo. Em comunicado, a empresa alertou que o custo inicial de compra de VEs era alto.

Observou também que havia uma procura limitada de VE por parte dos seus clientes e que os custos de manutenção eram dramaticamente mais elevados do que os dos veículos ICE. Isto foi uma surpresa para muitas pessoas, uma vez que os VE têm menos peças móveis do que os veículos tradicionais. Uma razão provável é que um pequeno acidente com EV danifica a bateria, que ainda é muito cara.

Entretanto, no Reino Unido, um país que espera eliminar gradualmente os veículos ICE numa década, os VE não estão a vender suficientemente rápido. Num comunicado na semana passada, um órgão da indústria disse que as vendas de EV representaram 16,5% de todas as vendas de veículos em 2023, abaixo dos 16,6% do ano anterior.

Nos EUA, um grupo de concessionários de veículos alertou recentemente que a maioria das pessoas estava a optar por veículos ICE. Como resultado, os EVs permanecem nas suas lojas o dobro do tempo que demoravam para os carros ICE. Ao mesmo tempo, empresas como a Ford, GM e Stellantis estão a reduzir os seus investimentos em veículos elétricos.

Metais de veículos elétricos e baterias despencando

A contínua fraqueza dos veículos elétricos está a ter um impacto nos metais dos veículos elétricos que são essenciais no fabrico de baterias. O observado de perto Global X Lithium & Battery Technology ETF (LIT) recuou para US$ 47,68, um recuo de 50% em relação ao seu ponto mais alto em 2022.

Gráfico LIT ETF

Da mesma forma, as empresas que produzem estes metais também não estão indo bem. Nos EUA, o preço das ações da Lithium America caiu para US$ 5,6, seu ponto mais baixo desde setembro de 2020. Atingiu um pico de mais de US$ 25 em 2022. Da mesma forma, empresas como Lithium Australia, Liontown Resources e Pilbara Metals recuaram.

Um olhar mais atento mostra que a maioria dos metais usados na fabricação de baterias está em um mergulho profundo. Isso inclui metais como cobre, lítio, níquel e cobalto. Depois de subirem fortemente há alguns anos, esses metais despencaram recentemente.

Além da desaceleração do mercado de veículos elétricos, estes metais entraram em colapso devido à sua abundância. Países como o Zimbabué, a Austrália e o Chile têm reservas abundantes de lítio. A Indonésia, as Filipinas, a Rússia e a Austrália são dotadas de vastos recursos de níquel.

Mais importante ainda, a China tem a maior quota de mercado nestes metais a nível mundial. Suas empresas perceberam o potencial dos metais EV mais cedo e os adquiriram por um preço baixo. Agora, a China está fazendo com esses metais para baterias o que fez com o aço.

Do lado positivo, a queda dos preços do lítio e do níquel está a desencadear algumas ações que poderão empurrá-los para cima no futuro. Por um lado, algumas empresas como a Core Lithium e a Panoramic Resources suspenderam algumas das suas operações. O mesmo acontece com empresas como Chemaf Resources e Horizonte Minerals.

Ao mesmo tempo, muitas empresas interessadas nestes metais irão provavelmente abrandar os seus investimentos. Na maioria dos casos, a construção de minas normalmente leva anos ou mesmo décadas e é um exercício dispendioso. Numa nota recente, um analista da Liberium Capital disse :

“Os investidores deveriam esperar para ver evidências deste tipo de reequilíbrio entre as mineradoras mundiais de lítio e cobalto antes de pensarem em comprar exposição.”

A forte retração destes metais põe em causa a estratégia da Glencore. A Glencore, uma das maiores empresas mineiras do mundo, está numa estratégia para separar o seu negócio de metais do de carvão.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.