O ano de 2024 se revela emocionante para os preços das criptomoedas. Além da estreia do primeiro ETF de Bitcoin à vista, uma nova era CEX-DEX está se desdobrando. A Pullix, uma plataforma cripto em ascensão, está combinando as duas para uma experiência do usuário mais fluida. Ao longo da sexta etapa da pré-venda, os investidores acumularam mais de $3,5 milhões do token nativo $PLX. Como resultado, analistas estão prevendo um ganho de até 100x para o token em 2024.

Pullix – uma exchange híbrida de criptomoedas CEX e DEX

Duas exchanges comuns nos mercados de criptomoedas são as exchanges centralizadas e descentralizadas. Cada uma possui seus próprios benefícios e desvantagens.

Falando das exchanges centralizadas, questões de segurança têm sido um desafio chave. Essas exchanges sofrem com a limitação de os usuários não terem controle sobre suas chaves privadas. Isso tem sido uma preocupação, uma vez que os usuários precisam confiar nos protocolos de segurança da exchange para proteger seus fundos.

No entanto, os investidores gostam das exchanges centralizadas por sua liquidez abundante e variedade de ativos negociados. A mesma vantagem de alta liquidez não está disponível para os usuários de exchanges descentralizadas. No entanto, os usuários de exchanges descentralizadas têm controle total sobre seus fundos por meio de chaves privadas.

A espinhosa questão DEX/CEX inspira a Pullix, que resolve os desafios de ambos os mundos. Por um lado, a Pullix possui alta liquidez, pois a plataforma lista vários ativos, ao contrário das DEXs. Os investidores negociam criptomoedas juntamente com ativos tradicionais, como ETFs, commodities, forex e ações. A Pullix também aumenta a liquidez ao trabalhar com provedores de liquidez institucionais, como bancos de primeira linha.

A Pullix resolve um desafio de segurança comum, dando aos usuários controle sobre seus fundos. Eles possuem chaves privadas para acessar seus ativos. Mais inovadora que as CEXs, a plataforma é estruturada de forma que os usuários não precisam passar por processos de KYC para negociar. Basta se cadastrar com um e-mail e começar, tornando a entrada mais fácil em comparação com as CEXs.

Pullix é um investimento atraente?

A era das CEXs e DEXs pode estar prestes a ser abalada após um desempenho insatisfatório ao longo dos anos. Com investidores apontando para suas falhas, uma plataforma que resolve esses problemas tende a ganhar destaque. Como o sucesso da pré-venda demonstra, a Pullix pode se tornar um projeto sensacional, contribuindo para o aumento do preço de seu token.

Muito emocionante também é o fato de que a Pullix é projetada para ser uma plataforma de alto retorno. Os detentores de tokens recebem uma parcela das receitas diárias geradas na plataforma por meio de um recurso de trade-to-earn.

As criptomoedas listadas também estão disponíveis para staking, proporcionando uma fonte de renda passiva. Outras formas de ganho na plataforma incluem yield farming e provisão de liquidez.

Além disso, a Pullix é projetada para ser uma plataforma de baixo custo. Os usuários não são cobrados comissões e desfrutam de spreads reduzidos para maximizar seus ganhos em criptomoedas. As negociações podem ser realizadas com margem, oferecendo alavancagem de até 1000:1.

Investindo na Pullix para um ganho de 100x

Fundamentalmente, a Pullix é respaldada por uma plataforma robusta que promete corrigir as falhas de seus antecessores. Com os colapsos de exchanges como FTX e a baixa popularidade das DEXs, a Pullix poderia ser a catalisadora. Os tokens de exchange aumentaram mais de 100 vezes após o lançamento, tornando a Pullix uma candidata a um ganho semelhante. O valor especulativo do token ainda é elevado, e a previsão de 100 vezes é alcançável em 2024.

No futuro, a Pullix poderia atingir margens mais altas. A oportunidade de ganhos, benefícios e papel único no universo cripto poderiam impulsionar a demanda pelo token. Isso poderia fazer com que o token crescesse exponencialmente, tornando-se um dos mais negociados e valiosos. Os investidores podem comprar o token no site do projeto, sendo que o preço na pré-venda aumenta a cada etapa.

