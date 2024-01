Binance adiciona projeto ZK Manta (MANTA) ao Launchpool

Crypto exchange Binance anunciou Manta (MANTA), o L2 modular para aplicações ZK, como o 44º projeto Launchpool.

À medida que for ao ar no Binance Launchpool, os usuários começarão a cultivar MANTA apostando seus tokens BNB e FDUSD nos dois pools. Os usuários poderão cultivar tokens MANTA nos próximos dois dias, observou a Binance em seu anúncio em 15 de janeiro.

Recompensas do Launchpool de 30 milhões de MANTA

Do fornecimento máximo de 1 bilhão, 30 milhões, ou 3% do fornecimento, estarão disponíveis aos usuários como recompensas do Launchpool. A Binance aplicará um limite máximo de 50.000 MANTA e 12.500 MANTA por hora no pool BNB e FDUSD, respectivamente. A agricultura começará às 00:00 UTC do dia 16 de janeiro de 2024.

De acordo com a Binance, a exchange listará o token MANTA no dia 18 de janeiro às 10h UTC. O novo token terá MANTA/BTC, MANTA/USDT, MANTA/BNB, MANTA/FDUSD e MANTA/TRY como pares de negociação suportados. Notavelmente, a Binance aplicará sua Seed Tag ao Manta, indicando o potencial para grandes flutuações de preço para este token.

O que é Manta?

Manta é um blockchain modular no Ethereum desenvolvido com MANTA, o token nativo usado para governança, piquetagem, delegação de agrupamento e taxas de rede. O token também é usado no ecossistema Manta para liquidez nativa e como garantia.

A testnet Manta Pacific, a plataforma de aplicação de conhecimento zero (ZK) Layer-2 equivalente a EVM, está ativa. Oferece integração com Celestia DA e Polygon zkEVM.

A plataforma planejou seu lançamento beta da Mainnet Manta Pacific no segundo trimestre de 2024. O roteiro também inclui a habilitação de multiprovador na rede principal Manta Pacific, a transição para zkEVM e o lançamento de Circuitos Universais 2.0 na rede de teste.

