Marco histórico: primeiro contrato de aluguel de Bitcoin assinado na Argentina

Em um movimento inovador, a Argentina testemunhou a assinatura do contrato inaugural de Bitcoin do país depois que um contrato de aluguel de Bitcoin foi assinado em Rosário.

Este desenvolvimento surge na sequência do decreto transformador do Presidente Javier Milei, permitindo que os contratos sejam celebrados em “moeda legal ou em moeda estrangeira”, confirmado ainda pela Ministra dos Negócios Estrangeiros do país, Diana Mondino. A mudança revolucionou a Lei de Locações, remodelando o cenário dos contratos de propriedade.

O contrato pioneiro, facilitado pela plataforma criptográfica argentina Fiwind, abre um precedente para a adoção de criptomoedas em transações imobiliárias.

O primeiro contrato Bitcoin da Argentina

Copy link to section

Numa mudança de paradigma, o proprietário de um apartamento em Rosário assinou o primeiro contrato de aluguer do país denominado inteiramente em Bitcoin (BTC). A assinatura segue a recente revogação da Lei de Locação da Argentina, iniciada pelo extenso Decreto de Necessidade e Urgência (DNU) do presidente Javier Milei em 30 de dezembro.

Este acordo histórico foi possível graças à colaboração com a Fiwind, uma empresa financeira argentina especializada em transações de criptomoedas. O inquilino e o proprietário, ambos usuários experientes da plataforma Fiwind, escolheram este serviço como meio exclusivo para o pagamento do aluguel em Bitcoin.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Conforme descrito no contrato, o aluguel mensal, equivalente a “100 tokens Tether USDT” – uma moeda estável indexada ao dólar americano – equivale a US$ 100 ou 0,0021 BTC. O inquilino, responsável pela transferência da criptomoeda, inicia o processo convertendo seus pesos argentinos em Bitcoin na plataforma Fiwind. Posteriormente, o valor equivalente da criptomoeda é transferido sem problemas para o proprietário.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

O decreto do Presidente Milei, que permite a celebração de contratos com “moeda legal ou em moeda estrangeira”, abriu o caminho para tais acordos inovadores. A ministra das Relações Exteriores, Diana Mondino, confirmou ainda a adaptabilidade dos contratos a serem “acordados em Bitcoin” e na moeda dos EUA.

Este desenvolvimento histórico não só destaca a adaptabilidade do mercado imobiliário, mas também sublinha a evolução do cenário regulatório da Argentina. À medida que o governo alivia as restrições e adota as moedas digitais, prepara o terreno para a diversificação de futuros acordos financeiros, proporcionando aos indivíduos e às empresas uma nova flexibilidade nas suas transações

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.