O que vem a seguir para o CAKE, já que o PancakeSwap queima 8,5 milhões de tokens?

A exchange descentralizada multicadeia PancakeSwap revelou outra grande queima de tokens. Na segunda-feira, a equipe compartilhou que a última queima do token nativo da plataforma DEX, CAKE, viu 8,5 milhões de tokens removidos permanentemente de circulação.

A queima, que faz parte do roteiro econômico geral do PancakeSwap, segue a recente redução da oferta máxima de CAKE de 750 milhões para 450 milhões. A votação da comunidade sobre a redução do fornecimento de 300 milhões de BOLOS aconteceu no final de dezembro do ano passado.

Poucos dias antes da votação, o PancakeSwap queimou 10 milhões de tokens. Esta última queima foi para tokens CAKE no valor de mais de US$ 25 milhões.

Os tokens queimados eram provenientes de taxas de negociação no AMM V2, AMM V3 e não-AMM, incluindo gerente perpétuo e de posição. Burned CAKE também veio de previsões, loterias, NFT e jogos.

O que vem a seguir para o preço do BOLO?

Tal como a equipa destacou no meio da proposta de reduzir a oferta máxima para 450 milhões, o impacto a longo prazo poderá ser na estabilidade e adoção do projeto em todo o ecossistema de finanças descentralizadas (DeFi).

Mas as queimas significativas de tokens do PancakeSwap muitas vezes coincidiram com movimentos notáveis de preços do token nativo. Os mecanismos de queima em todo o cenário criptográfico fazem parte da economia do token que, segundo especialistas de mercado, pode resultar na valorização do valor de um token no longo prazo.

Conforme mostrado na votação recente, a comunidade PancakeSwap apoia essas queimas regulares de CAKE. Eles também estão por trás de outras iniciativas que visam colocar o projeto à frente das plataformas concorrentes. Como tal, este último movimento poderá impulsionar o sentimento em meio às expectativas otimistas do mercado mais amplo.

Atualmente, o preço do CAKE está próximo de US$ 2,95, um aumento de cerca de 1,2% nas últimas 24 horas. No entanto, caiu nas últimas duas semanas, após reduzir os ganhos que o levaram a atingir máximos de US$ 3,94 no final de dezembro. Essa vantagem coincidiu com a queima de tokens e a redução da oferta.

Se o sentimento melhorar após quedas mais amplas do mercado nos últimos dias, o CAKE poderá tentar recuperar o controle perto do pico recente. O outro lado pode ver os compradores tentarem defender a região de US$ 2,00 a US$ 2,50.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.