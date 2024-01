Preço de Hedera Hashgraph (HBAR) estável enquanto Hitachi se junta ao conselho

O preço do token Hedera Hashgraph (HBAR) permaneceu em fase de consolidação depois que o Conselho Hedera anunciou uma parceria com a Hitachi America. Esta parceria fará com que a Hitachi se junte ao conselho de governo da Hedera.

A Hitachi se junta a outras organizações conceituadas neste conselho, como Google, Dell, Avery Dennison, Nomura e Wipro. Como membro do conselho, a Hitachi usará o blockchain da Hedera para alimentar seu ecossistema em setores como energia, eletrônica e saúde.

Precisamente, pretende começar a utilizá-lo para a sua prova de conceitos para produtos da cadeia de abastecimento de ponta a ponta. Em comunicado, Ravigopal Vennelakanti, vice-presidente de Big Data Analytics da Hitachi, disse:

“A Hitachi vê potencial real em soluções de tecnologia de contabilidade distribuída (DLT) construídas em Hedera, dada a tecnologia altamente escalável e segura da rede e o forte compromisso com a sustentabilidade. Hedera atende às necessidades emergentes em resiliência da cadeia de suprimentos, energia limpa, TI/TO e indústrias de semicondutores, por exemplo.”

A parceria com a Hitachi é importante devido ao seu tamanho. A Hitachi é a nona maior empresa de capital aberto do Japão, com valor de mercado de mais de US$ 72 bilhões. Ele fornece suas soluções em todo o mundo.

Muitas grandes empresas selecionaram a Hedera como seu provedor de serviços blockchain por vários motivos. Por um lado, é um dos blockchains mais rápidos do mundo, com apenas 3,2 segundos para ser finalizado. Ele também pode lidar com milhares de transações por segundo (TPS) por centavos.

A Hedera Hashgraph aumentou sua participação no mercado e suas ofertas nos últimos meses. Por exemplo, em declaração recente, os desenvolvedores lançaram o Stablecoin Studio, uma solução que ajuda as pessoas a construir e lançar suas stablecoins.

Enquanto isso, o ecossistema DeFi da Hedera, embora menor que os rivais, está crescendo. Agora tem mais de US$ 71 milhões em valor total bloqueado (TVL). SaucerSwap, o maior DEX em seu ecossistema, ganhou participação de mercado.

O HBAR da Hedera Hashgraph permaneceu em fase de consolidação após o anúncio da Hitachi. Ele estava sendo negociado a US$ 0,080 na segunda-feira, abaixo da alta da semana passada de US$ 0,087. Caiu mais de 22% em relação ao seu ponto mais alto em dezembro.

