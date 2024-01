Veja por que a moeda venezuelana, o bolívar, caiu

A economia da Venezuela está a registar um desempenho moderadamente bom, à medida que surgem sinais de abrandamento da inflação e que a produção de petróleo continua a aumentar. No entanto, a moeda venezuelana, conhecida como bolívar, ainda está no limite e pairando perto do seu ponto mais baixo em anos.

De acordo com o TradingView, a taxa de câmbio USD/VES foi negociada a 35,5 na segunda-feira, depois de perder mais de um terço nos últimos 12 meses. Junta-se ao peso argentino como uma das moedas com pior desempenho já registrada.

Gráfico USD/VES por TradingView

Algumas boas notícias da Venezuela

Copy link to section

Houve boas notícias da Venezuela nos últimos meses. Por um lado, os EUA eliminaram algumas sanções ao seu sector energético, o que ajudou o país a aumentar a produção de petróleo.

Os dados mostram que a PDVSA, a empresa estatal, teve uma média de cerca de 760 mil barris por dia (bdp) e deverá atingir 963 mil barris este ano. A produção, porém, vem crescendo num ritmo mais lento do que o esperado, o que prejudicou um pouco a Chevron.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Ao mesmo tempo, embora elevada, há sinais de que a inflação na Venezuela está a diminuir, embora permaneça muito mais elevada do que na maioria dos países. Depois de atingir 1 milhão por cento em 2018, a inflação arrefeceu recentemente.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Os dados mais recentes mostram que a inflação atingiu os 193% em Dezembro, enquanto um inquérito ao sector privado a situou nos 170%. Os dados do banco central, por outro lado, mostram que a inflação aumentou apenas 3,5% em Dezembro.

Por que a moeda da Venezuela está no limite

Copy link to section

O bolívar venezuelano reagiu moderadamente a estes desenvolvimentos, embora a liquidação tenha moderado. Existem vários motivos pelos quais a moeda permaneceu no limite nos últimos meses.

Primeiro, este é um ano eleitoral nos EUA e há profundas divisões sobre questões relacionadas com a Venezuela. Embora Biden tenha removido as sanções, Trump criticou a medida e há uma probabilidade de que ele as reimponha se vencer em novembro. Essa incerteza tem dificultado os investimentos no país.

Há também sinais de que os países ocidentais irão sancionar a Venezuela à medida que aumenta a sua disputa com a Guiana, rica em petróleo. Em Dezembro, o Reino Unido enviou um navio de guerra para a região para tentar aliviar as tensões.

https://www.youtube.com/watch?v=LB9Fs54Gmwg&pp=ygUOdmVuZXp1ZWxhIGNuYmM%3D

A outra preocupação é que as políticas socialistas da Venezuela possam não funcionar como vimos na Argentina. Estas políticas levaram a uma falta de confiança na economia, mesmo quando o governo implementou algumas políticas positivas.

A Venezuela aumentou o fluxo de moedas estrangeiras para os bancos locais, reduziu gastos e aumentou os impostos. Os analistas acreditam que muitos venezuelanos abandonaram o boliver depois de verem os seus investimentos despencarem ao longo dos anos.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.