OKX ganha licença condicional de serviços de ativos virtuais em Dubai

Troca de criptografiaOKX foi aprovada pela Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai (VARA) para oferecer serviços de troca. A OKX, no entanto, afirma que a licença não estará operacional até que a exchange atenda a outros requisitos regulatórios. O gerente geral da OKX para a região MENA, Rifad Mahasneh, comentou;

Estamos trabalhando com a VARA para completar algumas condições antes do lançamento, e estamos trabalhando para fazer isso nas próximas semanas.

Uma vez operacional, a OKX, através da sua subsidiária no Médio Oriente, poderá oferecer serviços de negociação à vista e fiduciária a investidores institucionais e de retalho.

A licença VASP vem meses depois que a OKX obteve uma licença preparatória de Produto Mínimo Viável (MVP) do regulador de Dubai em junho de 2023. A licença preparatória permitiu que a exchange cumprisse as pré-condições necessárias para operações de MVP na região.

Dubai se esforça para se tornar um centro criptográfico global

A concessão da licença VASP à OKX acontece enquanto os reguladores em Dubai e nos Emirados Árabes Unidos buscam alcançar um centro global para inovações em ativos digitais. Isto segue a lei de ativos virtuais de Dubai aprovada em março de 2022, que criou uma estrutura legal para criptomoedas na região.

Today, we approved the virtual assets law and established the Dubai Virtual Assets Regulatory Authority. A step that establishes the UAE’s position in this sector. The Authority will cooperate with all related entities to ensure maximum transparency and security for investors. pic.twitter.com/LuNtuIW8FM — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 9, 2022

Várias outras bolsas globais também foram aprovadas para serviços de ativos digitais em Dubai. A Binance obteve sua licença VASP em março de 2022, dando-lhe autoridade para oferecer serviços de câmbio limitados a investidores pré-qualificados. Em novembro de 2023, a Crypto.com também obteve uma licença VASP para serviços específicos de ativos virtuais em Dubai.

As medidas de Dubai contrastam com outras autoridades reguladoras, que permanecem céticas em relação às criptomoedas, com bolsas como a Binance enfrentando obstáculos regulatórios em mercados como os EUA e a Índia. Mahasneh, da OKX, diz que a colaboração com o regulador de Dubai ressalta o papel crucial de regulamentações bem definidas no aprimoramento da inovação responsável em criptografia.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.