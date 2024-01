O mercado de criptomoedas entrou em um período de mini-inverno à medida que o recente rally perde força e os investidores refletem sobre a aprovação do ETF de Bitcoin na semana passada. O Bitcoin permaneceu sob pressão em $43.000, enquanto a capitalização de mercado total de todas as moedas digitais diminuiu para $1,76 trilhão.

Começa a venda de tokens Bitbot

Copy link to section

As criptomoedas não são os únicos ativos em dificuldades, já que as ações e as commodities recuaram à medida que as esperanças de cortes nas taxas diminuíram. Os índices de ações americanos como o Dow Jones, o Nasdaq 100 e o Russell 2000 recuaram. Globalmente, índices como o Nifty 50 e o Hang Seng também bateu forte.

Ainda assim, Bitbot, empresa que lançou sua venda de tokens na quarta-feira, está indo bem, pois atrai investidores de todo o mundo. De acordo com seu site, o Bitbot arrecadou quase US$ 30.000, poucas horas após o início da venda de tokens. A área de desenvolvedores pretende arrecadar US$ 200 mil na primeira fase antes de aumentar o preço gradativamente.

As vendas de tokens tornaram-se uma rota popular para projetos de criptomoedas levantarem dinheiro. Essas vendas arrecadaram milhões de dólares em 2023, e os analistas esperam que o crescimento seja mais forte este ano, à medida que as taxas de juros começam a diminuir. Existe também a possibilidade de que a demanda aumente antes e depois que o Bitcoin passar por um evento de halving em abril.

Muitas pessoas que investiram em pré-vendas de tokens fizeram fortuna nos últimos meses. Por exemplo, em seu auge, o Metacade tinha um valor de mercado de mais de US$ 32 milhões, superior aos US$ 15 milhões que os desenvolvedores arrecadaram em sua venda de tokens.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

O que é Bitbot?

Copy link to section

Bitbot é uma empresa que busca mudar a indústria de trading de criptomoedas. Seu objetivo é criar um bot de negociação auto-custodial que ajudará os traders a automatizar as negociações e obter resultados sólidos ao longo do tempo. Ele terá desempenho de nível institucional, uma experiência do usuário suave e execução extremamente rápida.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Mais importante ainda, o Bitbot possui recursos embutidos de algoritmos anti-“rug” que ajudam a detectar e reduzir preventivamente os riscos no mercado. Você pode ler mais sobre o bot neste white paper.

O Bitbot será impulsionado pelo token $BITBOT, que terá várias características, como compartilhamento de receitas, acesso exclusivo a recursos no ecossistema e participação da comunidade. Ele também será utilizado para pagamento de acesso e fomentar governança quando se tornar totalmente descentralizado.

$BITBOT tem um limite de fornecimento de 1 bilhão de tokens. De acordo com a tokenomics, 20% deles irão para desenvolvimento enquanto 30% serão oferecidos ao público através do processo de revenda. Outros tokens irão para marketing, tesouraria, comunidade e liquidez.

$BITBOT é uma boa compra?

Copy link to section

Investir em tokens de criptomoedas é algo de alto risco e alta recompensa. Quando funciona, o processo pode ser altamente gratificante, como vimos com tokens como Pepe e Bonk. Investidores iniciais nesses tokens fizeram fortuna à medida que dispararam em 2023.

Portanto, a regra é que as pessoas invistam apenas uma pequena parcela de seus recursos nesses tokens. Neste caso, se o preço do token subir, eles verão fortes retornos. Por outro lado, se o token entrar em colapso, as perdas serão mínimas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.