Em julho de 2023, os investidores da exchange baseada no Telegram, Unibot (UNIBOT), foram agraciados com um presente inesperado. Ganhos de dois dígitos fizeram com que o token ultrapassasse uma avaliação de 200 vezes, e o UNIBOT ultrapassou a marca de US$ 200. Os ganhos não foram por acaso, pois o apelo dos bots baseados no Telegram estava crescendo. Embora o UNIBOT negocie atualmente pela metade de sua máxima histórica, os ganhos ilustraram a popularidade de tokens de nicho. Agora, os investidores estão se interessando por outro bot de negociação no Telegram que oferece mais recursos e potencial. A pré-venda do Bitbot começa em 17 de janeiro de 2024, e o potencial é superior a 100x. Investigamos mais a fundo este projeto, ajudando a descobrir por que ele se tornou uma sensação antes mesmo do lançamento.

Sobre o Bitbot?

Bitbot é um bot comercial com autocustódia que reside na plataforma de mensagens Telegram. Ele permite que os usuários negociem criptomoedas por meio de suas carteiras frias. Talvez uma questão-chave que permaneça na mente dos investidores seja: por que o Bitbot?

Bem, todos nos lembramos da frenesi varejista dramática nas ações da GameStop e AMC Entertainment em 2021. Pequenos investidores se reuniram para superar os grandes players em ambos os eventos de negociação de ações inspirados no varejo e memes. Os eventos mostraram o poder dos investidores varejistas no mercado de negociação e sua busca incessante por recursos e apoio.

Bitbot busca capacitar os investidores varejistas com os recursos e a plataforma necessários para assumirem o controle de suas negociações. Além de possibilitar a custódia segura dos ativos, o bot oferece tecnologia de nível institucional aos investidores. Isso permite que investidores menores assumam riscos de mercado calculados e se tornem players cruciais. O bot também vem com uma interface ultra-intuitiva para facilitar a navegação e a participação.

Mas lições difíceis foram aprendidas e os bots do Telegram geraram polêmica. A Unibot foi vítima de um hack que resultou na perda de cerca de US$ 560.000, provocando uma queda de 40% do token no ano passado. Banana Gun, outro token de bot do Telegram, perdeu mais de 99% em três horas em setembro. Isso ocorreu após uma suspeita de “rug pull” que enviou ondas de choque pelo mercado. Uma pergunta inevitável é: o Bitbot poderia sofrer o mesmo infortúnio?

É interessante como o Bitbot evitou as armadilhas de seus antecessores. Ao contrário de seus rivais, que possuem ativos de usuários e chaves privadas, o Bitbot depende de um gerenciamento de carteira ultraflexível. A carteira é reforçada pela API de custódia MPC, substituindo a chave privada por compartilhamentos de chaves individuais. Como nenhuma parte pode acessar a chave inteira, o Bitbot supera as vulnerabilidades de segurança de seus pares.

O Bitbot se orgulha de contar com recursos adicionais de segurança. Ele inclui o Knightsafe, um serviço de auto-custódia de ativos digitais descentralizado e de código aberto. Outros recursos incluem o Anti-MEV Bot para monitoramento de blockchain e características anti-“rug” para manter os investidores seguros. Simplificando, o potencial do Bitbot se tornar o queridinho dos investidores e proporcionar retornos robustos é evidente.

O Bitbot poderia aumentar 100 vezes em 2024?

É o momento perfeito para o lançamento do Bitbot, que ocorre quando o mercado está se aquecendo para uma corrida de alta. O Bitcoin subiu para quase US$ 50.000 recentemente, coincidindo com a aprovação do primeiro ETF à vista. Da mesma forma, o halving do Bitcoin, esperado para abril de 2024, é outro gatilho de alta que está por vir.

O Bitcoin é considerado um barômetro para o resto do setor, desencadeando compras de outros tokens e corridas de touros. Simplesmente, o surgimento de um mercado otimista poderia ajudar a desbloquear o valor do Bitbot.

Além disso, como mencionado anteriormente, os tokens de nicho estão se tornando populares. Mesmo com o mercado cripto em baixa, os volumes de negociação nos bots Unibot, Banana e Maestro ultrapassaram US$ 5 bilhões. Esses volumes destacam a automação de negociações como a próxima grande tendência, com o Bitbot sendo um jogador chave.

Apesar das indiscutíveis falhas de segurança, tokens de bots de negociação como o Unibot registraram ganhos superiores a 200x. Com seu modelo de segurança superior, o Bitbot carrega um potencial semelhante e até mesmo maior. Portanto, uma previsão de 100x é bastante conservadora, considerando as tendências de preço históricas.

Coincidir com o mercado altista e o preço atraente de US$ 0,01 fazem do Bitbot um token a ser observado. No futuro, o objetivo é listar o BITBOT nas melhores exchanges e atingir um valor de mercado de US$ 1 bilhão. Os investidores podem visitar o site do projeto para comprar o token assim que a pré-venda for aberta.

