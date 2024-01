O BTC tem sido o assunto do mercado desde que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos finalmente anunciou sua aprovação para o ETF Spot Bitcoin.

US$ 100 bilhões podem fluir para criptomoedas em 2024

O Bitcoin está chamando toda a atenção atualmente, principalmente porque os fundos negociados em bolsa permitem que grandes gestores de dinheiro acessem a principal criptomoeda do mundo.

A gestão de patrimônio é atualmente uma indústria de US$ 30 trilhões que poderia investir até US$ 100 bilhões em ETFs de Bitcoin em 2024, de acordo com analistas do Standard Chartered. Anthony Pompliano, da Pomp Investments, também afirmou recentemente:

O Bitcoin está começando a se tornar um ativo de referência para a geração mais jovem. A maioria dos investidores não consegue superar os benchmarks. Portanto, adicionar um novo benchmark à sua alocação de ativos é a única maneira de acompanhar.

O fluxo de capital impulsionado pelo ETF para o Bitcoin é particularmente significativo porque provavelmente resultará em um aumento significativo no preço por moeda.

E quando o Bitcoin se recupera, o resto do mercado de criptomoedas, incluindo os projetos lançados recentemente como o Meme Moguls, tende a seguir seus passos.

Meme Moguls oferece várias maneiras de ganhar dinheiro

Meme Moguls é uma plataforma emergente que oferece mais de uma maneira para seus usuários criarem uma fonte adicional de renda.

Primeiro, é um ecossistema empolgante de “play-to-earn” que permite que você entre em competição com outros magnatas e se torne elegível para várias recompensas, contanto que consiga superá-los.

Em segundo lugar, Meme Moguls age de maneira semelhante a uma exchange para que os usuários possam negociar ativos de memes. Desde que você tenha habilidade como trader, pode escolher no que é bom para ganhar dinheiro com esta plataforma.

Depois, é claro, há o staking se o que você procura é uma fonte passiva de renda.

E, por último, Meme Moguls tem uma moeda meme nativa chamada $MGLS. Você pode investir nela e se beneficiar da valorização de preço esperada nos próximos meses. Para saber mais sobre o Meme Moguls e o token $MGLS, visite o site do projeto neste link.

Possuir $MGLS permite que você acesse recursos exclusivos

Observe que possuir $MGLS também abre portas para vários recursos exclusivos. Isso inclui a exposição a NFTs e algumas ofertas relacionadas ao metaverso.

Além disso, você terá voz em termos da direção que o Meme Moguls tomará no futuro, porque é uma plataforma descentralizada.

Meme Moguls arrecadou quase US$ 1,7 milhão em questão de semanas em sua pré-venda em andamento. Isso é um indicativo de que a comunidade de investidores está demandando $MGLS, o que geralmente é um bom sinal para as perspectivas futuras de uma criptomoeda.

A moeda nativa Meme Moguls custa US$ 0,0027 no momento da escrita, faltando apenas 85 milhões de moedas antes do próximo aumento de preço. Você pode explorar maneiras fáceis de investir na moeda meme $MGLS hoje no site Meme Moguls aqui.

O que mais poderia ser um vento favorável para Meme Moguls ($MGLS)

Meme Moguls e sua moeda meme nativa são ainda mais atraentes para um investimento considerando a trajetória de crescimento do espaço das moedas meme nos últimos anos.

As moedas Meme não valiam praticamente nada antes da pandemia, mas já haviam evoluído para um mercado de US$ 20 bilhões no final de 2022. Se a tendência de crescimento continuar avançando, ter uma posição em $MGLS poderia oferecer retornos bastante lucrativos.

Por último, a moeda nativa do Meme Moguls também poderia se beneficiar de outras tendências criptográficas, porque meme ou não, é uma criptomoeda em sua essência.

Portanto, quando o Federal Reserve dos Estados Unidos começar a reduzir as taxas, impulsionando a demanda por ativos de maior risco, como criptomoedas em 2024, o token $MGLS poderá ver um aumento no influxo de capital também.

Lembre-se de que o Federal Open Market Committee já sinalizou até três cortes de taxa este ano, como relatado aqui pela Invezz. Clique aqui para se aprofundar no Meme Moguls e no token $MGLS.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.