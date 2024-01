MetaMask apresenta um serviço de piquetagem sem hardware para usuários Ethereum

O provedor de carteira criptografada MetaMask anunciou um novo serviço de piquetagem que não requer pooling ou hardware. O serviço de piquetagem permite que os usuários do Ethereum executem seus próprios nós validadores mediante o pagamento de uma taxa. Por meio de uma postagem no blog, observou MetaMask,

Você não precisa manter os nós de software e hardware necessários para girar e manter um validador ativo – isso é feito para você através do Consensys Staking, que executa mais de 33.000 validadores com zero cortados até agora – tudo que você precisa fazer é depositar seu ETH e coletar recompensas.

O anúncio indica que os usuários terão que depositar 32 Ether, ou cerca de US$ 79.000, para usufruir do serviço gerenciado pelo portfólio MetaMask. A partir daí, MetaMask executará as operações do nó, fornecerá atualizações ao cliente e protegerá a estabilidade do tempo de execução.

O serviço aborda a centralização e a eficiência da proteção

Ao oferecer uma solução de piquetagem conveniente e acessível, a MetaMask afirma que capacita os usuários, abordando problemas de centralização enfrentados em ecossistemas de piquetagem. MetaMask também resolve as preocupações dos usuários da rede Ethereum com redução e tempo de inatividade, ao mesmo tempo que lhes dá mais eficiência e segurança aprimorada.

No entanto, a cobrança de taxa de 10% provocou reações mistas na comunidade criptográfica. Lefteris Karapetsas, fundador do rastreador de portfólio criptográfico Rotkiapp, elogiou o novo serviço como uma “ideia interessante”. Porém, em um post X, ele observou que a taxa de 10% não é atrativa dadas as taxas cobradas em outras opções alternativas.

Interesting idea but a 10% fee makes it a completely unattractive option for any user who bothers to compare with the other available options out there. https://t.co/vSzBQwPL8f pic.twitter.com/GeuaYUm2RL — Lefteris Karapetsas | Hiring for @rotkiapp (@LefterisJP) January 18, 2024

Consequentemente, os rendimentos líquidos de staking com MetaMask após dedução das taxas da plataforma são equivalentes aos 3,4% do Lido. Este último é considerado líder do setor, controlando 9,3 milhões de ETH no valor de US$ 22,9 bilhões em valores apostados, em comparação com um total de 28,8 milhões de ETH apostados.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.