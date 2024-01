Foi um mar de vermelho na indústria de criptomoedas, com a maioria das moedas recuando. O Bitcoin, a maior moeda do mundo, entrou em um mercado de baixa à medida que o pânico se espalhava entre os traders de varejo. Da mesma forma, o preço do Litecoin despencou para $63,20, seu ponto mais baixo desde 8 de janeiro. Ele caiu mais de 16% desde o seu ponto mais alto neste mês.

Ethereum, a segunda maior criptomoeda, caiu do máximo acumulado no ano de US$ 2.715 em 12 de janeiro para um mínimo de US$ 2.168. Recuou mais de 19% em relação ao nível mais alto deste ano, perdendo bilhões de dólares em valor.

A venda de tokens Memeinator está se aproximando de US$ 4 milhões

Memeinator, a próxima moeda meme, continuou indo bem na venda de tokens, em um sinal de que há demanda por novas moedas. Dados publicados em seu site mostram que arrecadou mais de US$ 3,8 milhões à medida que a atual 14ª etapa se aproxima do fim. Este aumento de capital torna-o um dos com melhor desempenho dos últimos meses.

Memeinator conseguiu criar uma comunidade de centenas de milhares de pessoas. Os dados mostram que houve mais de 410 mil inscrições em sua competição para ganhar uma viagem ao espaço através da nave espacial da Virgin Galactic, que iniciará seus voos em 2026. A viagem custará US$ 250 mil.

Além disso, os desenvolvedores lançaram um airdrop de US$ 100 mil para incentivar as pessoas a comprar o token e participar de seu crescimento. Tudo isso ajudou a torná-la uma enorme comunidade, necessária para que a rede tenha sucesso.

Para começar, o Memeinator pretende mudar a indústria de criptografia ao ser uma importante moeda meme que possui recursos de inteligência artificial (IA). O objetivo é usar o entusiasmo em torno da IA para crescer e se tornar o maior token meme do setor.

Essa estratégia já foi feita antes. Por exemplo, moedas meme como Bonk e Pepe surgiram do nada e se tornaram algumas das maiores moedas do setor. Ao longo do caminho, estas moedas criaram vários milionários.

Perspectivas para Ethereum e Litecoin

A atual liquidação de Bitcoin, Ethereum e Litecoin está em linha com as expectativas devido à recente aprovação de um ETF Bitcoin à vista. Como escrevi anteriormente, a maioria dos ativos financeiros tende a recuar acentuadamente após a ocorrência de um grande evento devido a uma situação conhecida como comprar o boato e vender a notícia.

Além da aprovação do ETF Bitcoin à vista, vimos isso acontecer no XRP quando a Ripple Labs ganhou um caso movido pela SEC. O preço do XRP saltou inicialmente e depois retomou a tendência de queda. Antes disso, o Bitcoin saltou depois que a SEC aprovou o ETF BITO, que rastreava os futuros do BTC, e depois recuou.

Portanto, analistas esperam que Bitcoin, Ethereum e Litecoin enfrentem alguma dor a curto prazo e, em seguida, se recuperem nas próximas semanas. O próximo catalisador chave para essas moedas será a decisão do Fed na próxima semana, seguida pelo evento de halving do Bitcoin em abril.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.