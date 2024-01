O administrador da Mt. Gox confirma os endereços dos credores para pagamentos de BTC e BCH

Os credores da Mt. Gox estão supostamente recebendo e-mails da exchange cripto falida para confirmar suas contas para pagamentos. De acordo com e-mails compartilhados por usuários de plataformas sociais como o Reddit, os credores podem receber pagamentos em Bitcoin (BTC) ou Bitcoin Cash (BCH). O e-mail diz em parte:

No futuro, prevê-se que a Bolsa aceite a sua assinatura do recibo de agência indicado no Sistema para receber o reembolso em BTC/BCH como seu agente.

Vários usuários do Bitstamp e Kraken relataram ter recebido e-mails da troca de criptografia insolvente. No entanto, a exchange alertou que os usuários cujas contas foram congeladas ou desativadas não poderão receber pagamentos futuros. As bolsas que participam nos reembolsos do Mt Gox continuarão a servir os clientes mesmo em jurisdições onde cessaram as operações.

O reembolso suscita preocupações sobre o despejo de BTC

Gox já havia atrasado os pagamentos aos credores desde o bloqueio dos saques quando a bolsa caiu em 2014. Os últimos e-mails acrescentam expectativas de que a bolsa finalmente liquidará as dívidas de longa data.

Apesar do desenvolvimento positivo, os mercados estão se preparando para a potencial dinâmica de oferta, com indicações de que a Mt. Gox pagará até 142.000 Bitcoins e 143.000 Bitcoin Cash. O restante é de 69 bilhões de ienes japoneses, equivalente a US$ 510 milhões. Em particular, os mercados poderiam passar por uma montanha-russa caso os destinatários do Mt. Gox se desfaçam de seus Bitcoins, resultando em potencial despejo com efeitos em cascata no preço do BTC. Espera-se agora que os reembolsos ocorram nas próximas semanas ou meses. No entanto, alguns usuários relataram ter recebido pagamentos do Mt. Gox no final de dezembro de 2023.

