O ETF Bitcoin é “um dos investimentos mais importantes da nossa vida”, diz Cathie Wood – fundadora e executiva-chefe da Ark Invest.

Wood explica o recente declínio do Bitcoin

A maior criptomoeda do mundo tem apresentado tendência de queda desde que a Securities & Exchange Commission dos Estados Unidos emitiu a aprovação para os ETFs Spot Bitcoin.

Mas a investidora influente atribui parcialmente a recente movimentação de preços à narrativa “vender a notícia”. Eventualmente, ela está convencida de que os fundos negociados em bolsa (ETFs) se mostrarão um benefício significativo para o Bitcoin. No programa “Closing Bell: Overtime” da CNBC, Wood disse recentemente:

É um sistema monetário global baseado em regras. É a maior de todas as ideias criptográficas que existem. Esta é a superestrada financeira. Estamos entusiasmados com as perspectivas.

Até o final desta década, Wood espera que o preço do Bitcoin ultrapasse US$ 1,0 milhão, à medida que o dinheiro institucional continua a fluir para o espaço criptográfico com base nos fundos negociados em bolsa recentemente aprovados.

É concebível que a recuperação relacionada do Bitcoin também ajude outras criptomoedas a ganhar – incluindo projetos emergentes como Pullix.

Aqui está o que Pullix se propôs a realizar

Pullix é uma bolsa híbrida lançada recentemente que atende especialmente aqueles que estão frustrados com o problema de liquidez com uma bolsa DeFi.

A solução, concluiu sua equipe, consiste em trazer as vantagens de uma exchange centralizada e também descentralizada para os usuários em uma única plataforma – e é isso que a Pullix é.

Mas a plataforma também tem muito mais a oferecer. Por exemplo, aqueles que escolhem a Pullix podem ganhar recompensas por negociar na exchange híbrida. Esta iniciativa de “trade-to-earn” torna tudo muito mais interessante para os usuários.

Além disso, se você possuir seu token PLX nativo, o projeto até mesmo compartilhará com você parte de sua receita, que você pode essencialmente considerar como um meio de renda passiva fixa. Clique aqui para saber mais sobre a Pullix.

O que torna o PLX potencialmente um bom investimento?

Conforme mencionado anteriormente, um token PLX nativo é o que alimenta a Pullix e tudo o que ela representa.

Portanto, a exposição a esta exchange híbrida é um investimento em si mesma – e seu token nativo poderia desbloquear a valorização dos preços devido aos ventos favoráveis mais amplos das criptomoedas, incluindo os ETFs Bitcoin.

Vale a pena mencionar aqui que a Pullix arrecadou bem mais de US$ 4,3 milhões em questão de semanas. O que isso sugere é que a demanda por seu token PLX nativo tem sido forte, o que normalmente é um sinal de um bom investimento com potencial para retornos lucrativos.

O que é ainda mais atraente sobre o PLX é que atualmente está precificado em apenas $0,08. Portanto, você não precisará gastar muito para assumir uma posição inicial neste token que está atualmente em pré-venda. O preço do token Pullix está programado para aumentar na sexta-feira. Você pode visitar o site para saber mais sobre o token PLX.

O que mais poderia ajudar o token Pullix (PLX)?

De acordo com a Statista, a receita no mercado de criptomoedas crescerá a uma taxa composta anualizada de 8,62%, para US$ 71,7 bilhões, até 2028.

O crescimento mencionado também pode beneficiar o token Pullix, especialmente considerando a forte demanda que atraiu nas últimas semanas. A exchange híbrida está ganhando força na comunidade de investimentos também porque se concentra imensamente na segurança, que é praticamente um requisito para um trader de criptomoedas.

Outros ventos favoráveis relacionados à criptografia dos quais o token PLX nativo poderia se beneficiar, incluindo o pivô esperado do Federal Reserve para cortar as taxas em 2024.

O índice de preços ao consumidor ou IPC nos Estados Unidos subiu 0,3% no mês de dezembro, contra um aumento esperado de 0,2%. Ainda assim, muitos continuam convencidos de que o banco central irá baixar as taxas de juro várias vezes este ano.

Interessado em saber como investir na Pullix? Clique aqui para visitar o site e se posicionar antecipadamente no token PLX.

