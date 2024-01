Degas Wright – o fundador da Decatur Capital diz que as empresas que puderem agregar inteligência artificial às suas ofertas atuais terão um bom desempenho em 2024.

A visão de Wright sobre inteligência artificial generativa

Em particular, o gestor de ativos está convencido de que os cuidados de saúde e a tecnologia são dois setores que podem aparentemente integrar a IA nos produtos existentes.

Suas escolhas notáveis nos dois setores incluem Microsoft Corp e Regeneron Pharmaceuticals Inc. No “Worldwide Exchange” da CNBC, Wright disse recentemente:

Você deseja se concentrar em empresas que são fornecedoras da indústria de inteligência artificial – e naquelas que podem fazer aplicações. Portanto, você precisa olhar nos bastidores e entender como a IA afeta seus negócios.

No geral, o que suas observações sugerem é que o especialista vê um crescimento rápido na inteligência artificial, que teve início no ano passado, principalmente quando a Microsoft anunciou um investimento de vários bilhões de dólares na OpenAI, e essa tendência deve continuar até 2024.

Considerando que a inteligência artificial é um mercado em expansão, é bastante provável que os benefícios relacionados não se restrinjam apenas às gigantes como $MSFT ou $REGN. Plataformas recentemente lançadas, como o Bitbot, também podem se beneficiar dessa tendência favorável.

Aqui está o que o Bitbot se propôs a realizar

Bitbot é um projeto habilitado para IA que está comprometido em maximizar seus retornos de criptomoedas como trader.

É um bot de negociação do Telegram que utiliza inteligência artificial para levar ferramentas de nível institucional aos investidores de varejo.

Com a aprovação dos ETFs de Bitcoin pela Securities & Exchange Commission dos Estados Unidos, espera-se amplamente que o mercado de criptomoedas tenha um bom desempenho em 2024, e o Bitbot quer garantir que você não fique para trás nessa esperada alta.

Se a segurança tem sido uma razão notável pela qual você ainda não experimentou bots de negociação, o Bitbot é adequado para você, pois é essencialmente o pioneiro em bots de negociação sem custódia.

Simplificando, o Bitbot se propôs a minimizar o risco e melhorar os retornos para os traders de criptomoeda em 2024. Você pode descobrir mais sobre esta plataforma emergente em seu site aqui.

Bitbot oferece exposição a cripto e IA

Curiosamente, o Bitbot é um investimento em si. Por quê – porque ele é alimentado por um token nativo próprio.

Assumir uma posição inicial no token Bitbot que atualmente está em pré-venda é uma forma de ganhar exposição a dois dos mercados que mais crescem: criptomoedas e inteligência artificial.

Statista, por exemplo, prevê que a IA será um mercado de 2,0 biliões de dólares até 2030, contra cerca de 200 mil milhões de dólares apenas no momento da escrita. O token nativo atualmente custa apenas US$ 0,01, então você também não terá que quebrar o banco para investir nele. De acordo com o site Bitbot:

Bitbot usará parte de sua alocação de pré-venda para competições – a primeira das quais é uma competição de US$ 100 mil.

Clique aqui para visitar o site e explorar maneiras simples de investir no token Bitbot.

Os tokens Bitbot permitem que você acesse recursos limitados

A Bitbot arrecadou bem mais de US$ 0,3 milhão em questão de dias, o que fala muito sobre o tipo de demanda que está atraindo da comunidade de investimentos. Isso normalmente é um sinal de um bom investimento.

Vale mencionar que possuir o token nativo também abre portas para uma série de recursos exclusivos, incluindo scanner de gemas, copy trading, elegibilidade para participar do programa de indicações, além de se beneficiar da iniciativa de compartilhamento de receitas.

Após o término da pré-venda e o lançamento dos tokens, o Bitbot será listado em uma exchange de criptomoedas proeminente, historicamente atraindo mais demanda, o que se traduz em valorização do preço.

Por último, lembre-se de que o token mencionado acima é uma criptomoeda em sua essência. Portanto, provavelmente se beneficiará dos ventos favoráveis mais amplos do mercado cripto. Isso inclui o esperado pivô do Federal Reserve para cortar as taxas este ano e o halving do Bitcoin, previsto para abril próximo.

Visite o site neste link para descobrir mais sobre o que o Bitbot tem a oferecer.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.