O lançamento do fundo negociado em bolsa de Bitcoin não atendeu às expectativas, pois os preços do BTC não conseguiram se estabilizar além da marca de $40.000. Enquanto os ursos dominam a criptomoeda referência, o novo criptoativo, Memeinator (MMTR), continua a causar impacto com estágios promissores de pré-venda.

Bitcoin ETF não atende às expectativas iniciais

Os participantes do mercado estavam confiantes de que a aprovação do ETF de Bitcoin impulsionaria a principal criptomoeda para além dos $50.000. Embora o ativo tenha alcançado máximas anuais de $48.500, ocorreram declínios significativos. Isso parece ter decepcionado novos investidores no mundo das criptomoedas. Além disso, dados da Santiment mostram que as carteiras de Bitcoin têm registrado quedas massivas recentemente.

📉👋 The amount of total #Bitcoin wallets have been declining at their swiftest rate since early October (just before the major #crypto #bullcycle started). The crowd is showing a similar level of impatience this time around with over 487K wallets holding 1 $BTC or pic.twitter.com/K6LwSWYUYM — Santiment (@santimentfeed) January 26, 2024

As carteiras de Bitcoin despencaram na taxa mais rápida desde outubro de 2023, antes do início do ciclo significativo. Assim, os participantes estão demonstrando impaciência semelhante, com endereços que possuem de 0 a 1 BTC sendo liquidados nos últimos quatro dias.

Memeinator (MMTR) vê atenção estável dos investidores

A pré-venda do Memeinator (MMTR) tem se mantido estável desde o lançamento em setembro de 2023, com cada token sendo negociado a $0,01. O projeto com tema de cachorro arrecadou mais de $3,9 milhões no estágio 13 de sua pré-venda. Analistas acreditam que o MMTR estará entre os principais memes cripto deste ano, à medida que os investidores exploram moedas de médio e baixo valor de mercado.

Compreendendo o Memeinator

Memeinator é um novo projeto criptográfico que visa melhorar a qualidade e o status das moedas meme, eliminando ativos temáticos sem valor intrínseco. Ele combina experiência em blockchain, IA, tokenomics lucrativa e marketing massivo para dominar o mercado de criptomoedas.

Ele usa ferramentas como Open AI e API do Twitter para identificar e eliminar ativos de memes fracos no mundo criptográfico.

Os titulares de MMTR podem desfrutar de múltiplas recompensas interagindo com o site do Memeinator.

Você deve investir no Memeinator?

Memeinator pode ser uma das moedas digitais que merece a atenção dos investidores. O projeto demonstrou grande impulso em sua pré-venda, e os especialistas prevêem ações de preços impressionantes após o lançamento oficial e a listagem em exchanges.

Desenvolvimentos como a queima trimestral de tokens e a renda passiva do pool de staking provavelmente impulsionarão o futuro do MMTR.

Enquanto os analistas esperam que os tokens de IA superem durante o próximo movimento de alta, uma pré-venda lucrativa, popularidade crescente e uma tokenomics impressionante podem impulsionar os preços do MMTR para além de $1 nos próximos doze meses.

Você pode encontrar detalhes sobre a pré-venda em andamento do Memeinator em seu site.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.