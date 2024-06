Semana na criptografia: novo processo da Coinbase, Cardano abraçando BCH e desbloqueio de garantia XRP

O setor de criptomoedas teve uma semana crucial, com os dados econômicos mais recentes dos Estados Unidos impactando a dinâmica do mercado.

Embora muita coisa tenha acontecido, aqui estão algumas manchetes que chamaram a atenção dos investidores nos últimos sete dias.

O novo processo de ação coletiva da Coinbase

Troca de criptografia Coinbase enfrenta outra ação coletiva por administrar um império criptográfico fundamentalmente ilegal.

Coinbase faces new lawsuit: several popular tokens are called securities. The Coinbase exchange is again in the crosshairs of litigation. The lawsuit alleges that the platform misled investors by offering trading in a number of tokens that the plaintiffs claim are unregistered… pic.twitter.com/8x55Bft5nO — Sergii Peleh (@PelehSergii) May 5, 2024

Ajuizada em 3 de abril, a ação envolve demandantes da Flórida e da Califórnia, alegando que perderam dinheiro devido às declarações enganosas da Coinbase e à constante violação das regulamentações estaduais.

As reclamações afirmaram que a bolsa enganou os investidores para que investissem em ativos que não cumprem as leis de valores mobiliários, incluindo Algorand, Polygon, Decentraland e Solana.

Enquanto isso, a última ação legal se assemelha à anterior, onde a SEC processou a Coinbase por oferecer títulos em sua plataforma.

Fundador da Cardano propõe colaboração com Bitcoin Cash

Charles Hoskinson iniciou um debate no mercado com a nova proposta de integração do Bitcoin Cash.

Hypothetical Poll:



Would you like to see Bitcoin Cash become a Cardano Partnerchain upgraded with Useful Proof of Work Leios, NiPoPoWs, and Ergo tech, thus being the fastest and most useful proof of work chain ever built? — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) May 4, 2024

A mudança visa transformar o BCH na cadeia de parceiros da Cardano, impulsionando o desempenho do primeiro com tecnologia de ponta como tecnologia Ergo, prova de trabalho útil e NiPoPoWs (provas de trabalho não interativas).

Faltam cinco dias para a votação e mais de 66% dos 12.226 eleitores até o momento votaram SIM à proposta.

Notavelmente, Hoskinson questionou os membros da comunidade Bitcoin Cash sobre os desenvolvimentos contínuos no ecossistema BCH e as prioridades de curto prazo do blockchain.

I'm curious about Bitcoin Cash's roadmap. Can anyone from the Bitcoin Cash community point me to what's happening on the Dev side and some of the near-term priorities? — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) May 3, 2024

Cardano continua a se associar a entidades notáveis, visando um crescimento robusto. A plataforma blockchain colaborou com a Huawei Cloud para impulsionar iniciativas Web3 na África e na Ásia-Pacífico.

Baleias XRP em movimento

Um investidor endinheirado atraiu a atenção de jogadores de criptografia ao liberar 400 milhões de tokens XRP do Escrow.

🔓 🔓 🔓 🔓 🔓 🔓 🔓 🔓 🔓 400,000,000 #XRP (213,929,825 USD) unlocked from escrow at unknown wallethttps://t.co/HCQhuYY7rJ — Whale Alert (@whale_alert) May 3, 2024

A transação, no valor de cerca de US$ 213,9 milhões, desencadeou a comunidade Ripple, com alguns indivíduos chamando a mudança de lixo e outros percebendo-a como um sinal de inflação iminente.

No entanto, o preço do XRP permaneceu relativamente estável, apesar do desbloqueio massivo. A altcoin foi negociada a US$ 0,5321, alta de 2,39% nos últimos sete dias.

Embora a liberação de 400 milhões de tokens não tenha catalisado ações notáveis, os entusiastas devem acompanhar as atividades de garantia da Ripple e o possível impacto no preço do ativo.

No entanto, iniciativas otimistas, como a aventura da Ripple no mercado japonês para oferecer soluções XRP Ledger, permanecem vitais para o crescimento do ativo a longo prazo.

