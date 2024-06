Os investidores estão de olho nessas 4 ações emergentes de computação quântica para lucros rápidos

Os investimentos destinados à computação quântica têm aumentado recentemente, especialmente porque a inteligência artificial continua a ser a frente e o centro de todos os debates financeiros.

Na verdade, só os Estados Unidos investiram mais de 3 mil milhões de dólares em computação quântica até agora. Dito isto, aqui estão as três principais ações de computação quântica para lucros rápidos.

IONQ Inc (NYSE: IONQ)

IONQ está em nossa lista das melhores ações de computação quântica para comprar este ano, pois está perto de dobrar sua receita ano após ano em 2023.

A empresa listada em Nova York também encerrou o ano passado com um aumento de 166% nas reservas. Mais importante ainda, Peter Chapman – o seu executivo-chefe espera um desempenho ainda melhor devido ao frenesim da IA em 2024.

Ao transferir as cargas de trabalho de IA para nossos computadores quânticos cada vez mais poderosos, o IONQ pode ajudar a enfrentar o próximo grande desafio computacional do mundo.

As ações da IONQ estão atualmente em queda bem mais de 50% em relação ao seu máximo de 52 semanas, o que também representa uma oportunidade para investidores interessados em uma posição com desconto.

Rigetti Computing Inc (NASDAQ: RGTI)

Rigetti é outra grande escolha nas principais ações de computação quântica para lucros rápidos, principalmente por seus laços com o setor público.

No ano passado, a empresa sediada em Berkeley, Califórnia, assinou um contrato de cinco anos com a Força Aérea que deverá ajudar a reduzir suas perdas no futuro.

O que é particularmente diferente no $RGTI é a sua abordagem híbrida. A empresa listada na Nasdaq está comprometida em unir a computação clássica e a quântica.

Wall Street atualmente tem uma classificação consensual de “compra” para as ações da Rigetti Computing que, com queda de 40% em relação ao seu máximo acumulado no ano, talvez seja uma compra lucrativa se você estiver em busca de uma pechincha. Observe que também possui financiamento adequado para apoiar as operações durante o segundo semestre de 2025.

D-Wave Quantum Inc (NYSE: QBTS)

D-Wave está em nossa lista das melhores ações de computação quântica em 2024, pois recentemente se uniu à Zapata AI.

O referido acordo reúne inteligência artificial generativa com computação quântica e espera-se que eventualmente ajude a gerar lucros significativos para $QBTS.

Alan Baratz – executivo-chefe da empresa listada em Nova York, convenceu que o acordo com Zapata irá “usar na era comercial do aprendizado de máquina quântica”. A D-Wave está programada para divulgar seus lucros do primeiro trimestre em 13 de maio.

O consenso é que perderá 8 cêntimos por ação – uma queda significativa em relação aos 20 cêntimos por ação do ano passado. Assim como seus pares, você pode aumentar as ações da D-Wave Quantum em cerca de 40% abaixo de sua alta acumulada no ano no momento da escrita.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.