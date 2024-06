Os preços do ouro sobem após dados de emprego nos EUA e indicadores económicos chineses robustos

Os preços do ouro registaram um aumento notável na segunda-feira, sendo negociado nos 2.320 dólares, à medida que os mercados reagiam ao último relatório de emprego dos EUA e aos fortes dados económicos da China, juntamente com a procura sustentada do banco central pelo metal precioso.

Dados de emprego nos EUA suavizam, aumentando o apelo do ouro

O mercado do ouro recuperou, uma vez que os dados recentes do Nonfarm Payrolls dos EUA revelaram um crescimento do emprego mais fraco do que o esperado, com apenas 175.000 postos de trabalho criados em Abril, abaixo das previsões do mercado.

Mais crucialmente, o abrandamento da inflação salarial, evidenciado pelos rendimentos médios por hora inferiores ao esperado, sugere que a Reserva Federal poderá considerar a redução das taxas de juro mais cedo do que anteriormente esperado.

As taxas de juro mais baixas tornam o ouro, que não rende juros, um investimento mais atraente, reduzindo o custo de oportunidade associado à sua detenção.

A actividade económica da China permanece robusta

Apoiando ainda mais o aumento dos preços do ouro, o último Índice de Gestores de Compras (PMI) de Serviços Caixin da China para Abril indicou que o sector continua a expandir-se, pontuando acima da marca de 50 pontos que separa o crescimento da contracção.

Esta expansão sustentada é um sinal positivo para a procura de ouro na China, que enfrentou desafios económicos recentes, mas continua a mostrar resiliência.

Os bancos centrais continuam a reforçar a procura de ouro

A actividade do banco central também desempenhou um papel fundamental no apoio aos preços do ouro, com um aumento líquido nas aquisições de ouro reportado em Março.

Segundo o Conselho Mundial do Ouro, os bancos centrais adicionaram 15 toneladas de ouro às suas reservas, mantendo um padrão consistente de compras. Esta procura contínua por parte dos bancos centrais, que estão entre os maiores compradores de ouro a nível mundial, continua a sustentar o mercado.

A combinação de indicadores económicos mais fracos nos EUA, a expansão económica contínua na China e a procura consistente do banco central sugerem um mercado potencialmente altista para o ouro, à medida que os investidores e as instituições financeiras recalibram as suas estratégias em resposta às tendências económicas globais.

