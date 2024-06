Por que a The Hershey Company é uma compra abaixo de US$ 200

A Hershey Company (NYSE: HSY) divulgou recentemente seus lucros do primeiro trimestre de 2024, superando as estimativas de resultados e resultados. Com um lucro por ação não-GAAP de US$ 3,07, superando as expectativas em US$ 0,31, e uma receita de US$ 3,25 bilhões marcando um aumento de 8,7% ano a ano, a Hershey demonstrou um desempenho robusto diante da evolução das condições econômicas e dos altos preços do cacau.

As vendas líquidas orgânicas e em moeda constante da empresa também testemunharam um crescimento impressionante de 8,6%, reafirmando a sua posição como uma empresa forte na indústria de confeitaria.

No entanto, durante a divulgação de resultados do primeiro trimestre, a empresa decepcionou os analistas com as suas perspetivas financeiras para o ano inteiro de 2024, mantendo as suas projeções de que o crescimento das vendas líquidas aumentará marginalmente em 2-3%, sem crescimento no lucro por ação e no lucro ajustado por ação.

Com foco no avanço de iniciativas de agilidade e automação enquanto enfrenta os desafios do mercado, a Hershey demonstrou resiliência e visão estratégica em suas operações. Agora, vamos ver o que os gráficos têm a dizer sobre as ações da Hershey no futuro.

Fim da tendência de baixa

Copy link to section

As ações da Hershey sofreram um declínio severo no segundo semestre de 2023, caindo de acima de US$ 270 para menos de US$ 200. No entanto, nas últimas semanas, podemos ver que ele encontrou suporte próximo ao nível de US$ 180 várias vezes desde então e tem sido negociado na faixa de US$ 180 a US$ 205, sugerindo que a queda acabou.

Gráfico HSY por TradingView

Investidores e traders de longo prazo podem começar a acumular ações abaixo de US$ 200 com um stop loss abaixo de US$ 178,8.

Aguarde o término da consolidação

Copy link to section

Também nos gráficos horários de curto prazo podemos ver que a ação está dentro de um intervalo e até agora tem lutado para ultrapassar a marca de $ 200.

Gráfico HSY por TradingView

Os traders otimistas de curto prazo devem esperar que a ação ultrapasse US$ 200 e feche acima dele por um dia antes de abrir uma posição longa. Os traders que estão pessimistas com as ações podem iniciar uma posição curta aqui com um stop loss acima de US$ 206,4 e uma meta de lucro em US$ 183,4.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.