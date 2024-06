Binance aprimora a experiência do usuário com transações diretas de token dYdX

Binance, o maior ecossistema de ativos digitais do mundo, expandiu suas ofertas de serviços integrando a rede principal dYdX (DYDX) em sua plataforma, marcando uma melhoria significativa em sua infraestrutura de negociação.

Novos recursos desbloqueiam aplicativos descentralizados

Com a nova integração, os usuários da Binance agora podem depositar e sacar tokens dYdX diretamente, melhorando a experiência do usuário e fornecendo acesso contínuo a uma variedade de aplicativos descentralizados (DApps).

Este desenvolvimento é particularmente notável pela facilitação das interações com vários DApps, ampliando potencialmente o envolvimento dos usuários no espaço financeiro descentralizado (DeFi).

Fortalecimento da negociação de derivativos criptográficos

A dYdX Chain, conhecida por seu papel no ecossistema Cosmos, é uma plataforma líder para negociação de derivativos de tokens criptográficos e domina o setor descentralizado de perpétuos em volume.

A integração permite que os usuários da Binance deleguem seus tokens dYdX a validadores, que são cruciais para proteger a rede. Além disso, todas as taxas de protocolo são distribuídas tanto para os stakers dYdX quanto para os validadores em stablecoin USDC, garantindo um sistema de recompensa que reforça a segurança e a participação da rede.

Expansão do suporte e capacidades da rede

A conclusão da integração da mainnet da dYdX na Binance significa o compromisso da plataforma em apoiar soluções inovadoras de blockchain.

A Binance se junta a outras importantes exchanges de criptomoedas e fornecedores de carteiras, como a OKX, na adoção da rede, destacando uma tendência crescente para uma aceitação mais ampla de redes blockchain especializadas nas principais plataformas de criptomoedas.

Melhorias de atualizações recentes

A cadeia dYdX, que é uma cadeia de aplicativos de código aberto e totalmente descentralizada, passou recentemente por uma atualização que introduziu contas entre cadeias.

Esta melhoria permite que os protocolos de piquetagem líquida se integrem à rede baseada no Cosmos, permitindo aos usuários transformar seu DYDX apostado em um ativo líquido utilizável em aplicações DeFi.

Esta capacidade permite que os usuários mantenham uma participação ativa na segurança da rede enquanto se envolvem em oportunidades comerciais e de investimento mais amplas.

Superando os desafios da transição do ecossistema

Apesar das preocupações iniciais sobre a transição do dYdX do Ethereum para o ecossistema Cosmos – particularmente em relação aos níveis de atividade – os volumes recentes de negociação no dYdX ultrapassaram os do Uniswap e de outras bolsas baseadas no Ethereum.

Este sucesso parece validar a decisão estratégica da dYdX de mudar de ecossistema, apoiando a sua liderança contínua na facilitação da negociação perpétua de futuros, o que permite aos investidores especular sobre movimentos de preços sem a necessidade de liquidação física.

À medida que a Binance continua a oferecer suporte à versão mais recente do dYdX, que é considerada totalmente descentralizada, ao contrário de seu antecessor, a comunidade criptográfica observa de perto.

A empresa anunciou planos para eventualmente encerrar a versão anterior do Ethereum, v3, embora nenhuma data específica de encerramento tenha sido fornecida ainda.

Esta transição marca um passo significativo na evolução da dYdX e na sua integração no cenário mais amplo de negociação de ativos digitais.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.