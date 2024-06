Nigéria proibirá o comércio de criptomoedas entre pessoas para proteger a naira

Numa mudança regulamentar significativa, a Nigéria anunciou planos para proibir o comércio de criptomoedas de pessoa para pessoa (P2P) na naira nigeriana, com o objetivo de salvaguardar a sua moeda local de futuras desvalorizações e manipulação de mercado.

Novas regulamentações no horizonte para o setor criptográfico

Emomotimi Agama, Diretor Geral da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) da Nigéria, revelou durante uma reunião com profissionais de fintech que novas regulamentações direcionadas a exchanges de criptomoedas, custodiantes de ativos digitais e outros setores da indústria de criptomoedas seriam introduzidas em breve.

Essas medidas fazem parte de um esforço mais amplo para retirar a naira das bolsas de criptomoedas P2P e devem ser implementadas “nos próximos dias”.

Impacto nas operações criptográficas locais e globais

As próximas mudanças regulatórias ocorrem em meio a preocupações crescentes sobre o impacto da criptomoeda na taxa de câmbio da naira.

A ação da SEC segue uma série de ações contra os principais players do mercado de criptomoedas, incluindo uma proibição local da exchange global Binance e a prisão de seus executivos, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, no início de fevereiro de 2024.

Gambaryan está atualmente detido no centro correcional de Kuje, em Abuja, e enfrenta acusações que incluem evasão fiscal, especulação monetária e lavagem de dinheiro, com seu julgamento marcado para começar este mês.

Implicações mais amplas para a economia da Nigéria

A decisão de reforçar os controlos sobre as transacções de criptomoedas reflecte a intenção do governo nigeriano de estabilizar a naira, que sofreu uma volatilidade significativa no meio da adopção generalizada de moedas digitais no país.

Ao restringir a utilização da naira nas trocas P2P, as autoridades pretendem restringir as atividades especulativas que acreditam contribuir para a manipulação monetária e a instabilidade económica.

Esta mudança política sublinha os desafios e complexidades da integração das tecnologias financeiras digitais emergentes com modelos económicos e quadros regulamentares tradicionais.

À medida que a Nigéria navega nestas mudanças, a comunidade global de criptomoedas e os profissionais locais de fintech acompanharão de perto o impacto destas novas regulamentações na dinâmica do mercado e na economia em geral.

