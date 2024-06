Nikola relata um impacto de 30% na receita no primeiro trimestre

As ações da Nikola Corp estão praticamente estáveis no pré-mercado na terça-feira, depois que a empresa de EV ficou tímida em relação às estimativas de receita para o primeiro trimestre fiscal.

Quantos veículos Nikola entregou no primeiro trimestre?

A empresa de veículos elétricos entregou 40 de seus caminhões elétricos com células de combustível de hidrogênio no primeiro trimestre – um aumento sequencial de 14% mais do que o esperado.

A produção foi de 43 unidades no trimestre recém-concluído. Steve Girsky – disse hoje seu presidente-executivo em um comunicado à imprensa.

Continuamos avançando rapidamente e executando nossos planos. E por favor, tenha isso em mente – estamos na fase de execução, não na fase de planejamento ou concepção.

$NKLA continua a expandir a presença da HYLA na América do Norte no primeiro trimestre. As ações da Nikola caíram bem mais de 30% em relação ao máximo acumulado no ano no final de março.

Resumo dos ganhos do primeiro trimestre de Nikola

Perdeu US$ 147,7 milhões em relação aos US$ 169,09 milhões do ano anterior

A perda por ação também diminuiu de 26 centavos para 11 centavos

Perda ajustada impressa em 9 centavos de acordo com o relatório de lucros

A receita caiu 30% ano a ano, para US$ 7,49 milhões

O consenso foi de 9 centavos por perda de ações sobre receita de US$ 15,32 milhões

Nikola encerrou o trimestre com milhões em dinheiro irrestrito. O CEO Girsky também disse na terça-feira:

No trimestre passado, falei sobre como entrar em campo com as primeiras entregas de nossos caminhões elétricos com célula de combustível de hidrogênio. Hoje, estamos realizando jogadas, competindo e cultivando mais brotos verdes à medida que expandimos os mercados atuais e entramos em novos.

Esta é uma história em desenvolvimento. Volte em alguns minutos para mais atualizações!

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.