A receita da Affirm Holdings aumentou 51% no terceiro trimestre: saiba mais

Affirm Holdings Inc (NASDAQ: AFRM) está avançando para cima no pré-mercado na quarta-feira, depois de superar as estimativas de Street para seu terceiro trimestre fiscal.

As ações também estão sendo recompensadas porque o $AFRM emitiu orientações otimistas para o futuro. A empresa de tecnologia financeira espera que sua receita caia entre US$ 585 milhões e US$ 605 milhões no trimestre atual.

Os analistas, em comparação, estavam em US$ 576 milhões. Max Levchin – o presidente-executivo da Affirm Holdings disse hoje em um comunicado à imprensa:

A empresa listada na Nasdaq prevê até US$ 6,95 bilhões em volume bruto de mercadorias (GMV) no quarto trimestre. As ações da Affirm subiram quase 20% em relação ao mínimo acumulado no ano.

Perdeu US$ 133,93 milhões em relação aos US$ 205,67 milhões do ano anterior

O lucro por ação também diminuiu de para

Perda ajustada impressa em 43 centavos de acordo com o relatório de lucros

A receita aumentou 51% ano a ano, para US$ 576 milhões

O consenso foi de 52 centavos por perda de ações sobre receita de US$ 550 milhões

