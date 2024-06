As ações do Shopify (SHOP) aumentam após forte relatório de lucros do primeiro trimestre

As ações do Shopify (NYSE: SHOP) receberam um impulso após a divulgação de fortes resultados financeiros no primeiro trimestre de 2024. As ações da SHOP sofreram uma derrota no pré-mercado, caindo -12,61 (16,37%) em relação ao fechamento anterior do mercado de US$ 77,37 para US$ 64,44 em 8 de maio, 07:19 GMT-4.

A gigante do comércio eletrónico reportou números impressionantes, superando as expectativas e demonstrando um crescimento robusto em várias métricas importantes.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.