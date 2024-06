Lucro do primeiro trimestre do Uber: as reservas brutas disparam 20%, para US$ 37,7 bilhões, mesmo com o prejuízo líquido chegando a US$ 654 milhões

Uber Technologies, Inc. anunciou um forte desempenho para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2024, destacando um crescimento substancial nas reservas e receitas brutas, apesar de enfrentar uma perda líquida devido à reavaliação de investimentos de capital.

Uber vê crescimento em reservas e receitas

No primeiro trimestre do ano fiscal de 2024, as reservas brutas da Uber aumentaram 20% em relação ao ano anterior, atingindo 37,7 mil milhões de dólares, ou um aumento de 21% numa base de moeda constante.

Só o setor da mobilidade foi responsável por 18,7 mil milhões de dólares do total de reservas brutas. Esse crescimento impulsionou a receita da empresa em 15% em comparação com o mesmo período do ano passado, totalizando US$ 10,1 bilhões.

Resultados e projeções financeiras

Apesar do crescimento da receita, a Uber relatou um prejuízo líquido de US$ 654 milhões no trimestre. Esta perda inclui um obstáculo líquido antes de impostos de US$ 721 milhões resultante de perdas não realizadas relacionadas à reavaliação dos investimentos de capital da empresa.

No entanto, o EBITDA Ajustado da Uber registou um aumento impressionante, de 82% para 1,4 mil milhões de dólares, com a margem EBITDA Ajustada como percentagem das Reservas Brutas a aumentar para 3,7%, de 2,4% no primeiro trimestre do AF23.

Fluxo de caixa e estabilidade financeira

A saúde financeira da Uber permanece forte, com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais reportado em US$ 1,4 bilhão e o fluxo de caixa livre também em US$ 1,4 bilhão.

A empresa concluiu o trimestre com caixa irrestrito, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo totalizando US$ 5,8 bilhões.

Expectativas futuras

Olhando para o próximo trimestre, a Uber prevê que as reservas brutas ficarão na faixa de US$ 38,75 bilhões a US$ 40,25 bilhões e espera um EBITDA ajustado entre US$ 1,45 bilhão e US$ 1,53 bilhão.

Esta projeção ressalta as perspectivas positivas da empresa e sua estratégia para manter um crescimento rentável.

O CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, expressou satisfação com os resultados trimestrais, enfatizando a capacidade da empresa de proporcionar um crescimento consistente e lucrativo em escala.

“Mais de 7 milhões de pessoas agora optam por ganhar dinheiro de forma flexível no Uber todos os meses, com os ganhos dos motoristas de US$ 16,6 bilhões continuando a crescer mais rápido do que o nosso faturamento.”

