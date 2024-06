O preço das ações da AB InBev sobe hoje com base nos resultados financeiros e libera um aumento nos lucros subjacentes

AB InBev, a marca por trás das cervejas Budweiser e Corona, divulgou hoje seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024.

Comparativamente, ano a ano, a empresa registou menos crescimento de receitas ano a ano do que em 2023, mas os lucros subjacentes aumentaram.

Lucros subjacentes em alta

O lucro subjacente da empresa (ou seja, o lucro atribuível aos acionistas excluindo itens não subjacentes e hiperinflação) foi de US$ 1,5 bilhão no trimestre, um aumento em comparação com os lucros de US$ 1,3 bilhão no primeiro trimestre de 2023.

As vendas de cerveja sofrem um impacto

O volume total de vendas diminuiu 0,6%, com especial dificuldade para as cervejas. Os volumes de cerveja própria diminuíram 1,3% e os volumes de não-cerveja aumentaram 3,5%.

Receita também falta

As receitas da AB InBev aumentaram apenas 2,6% no trimestre, lideradas fortemente pelas vendas da marca de cerveja Corona.

O valor foi decepcionante, considerando que as receitas aumentaram 13,2% no primeiro trimestre de 2023, com um aumento de 5,4% nas receitas de marcas globais como Budweiser, Stella Artois e Corona, fora dos seus respectivos mercados nacionais.

Curiosamente, a empresa observou que 62% das receitas vieram através de plataformas digitais B2B, com a base mensal de usuários ativos do BEES atingindo 3,1 milhões de usuários, sugerindo que a estratégia digital da AB InBev está funcionando.

EBITDA em alta

O EBITDA normalizado (lucro da empresa antes de juros, impostos, depreciação e amortização) aumentou 5,4%, para US$ 4. 98 mil milhões, com uma expansão da margem EBITDA normalizada de 90 bps para 34,3%.

O preço das ações da AB InBev

Os investidores reagiram positivamente aos lucros, tal como os mercados, após um trimestre difícil para as ações do álcool. O preço das ações da AB InBev estava sendo negociado a ZAR 118,29 esta manhã, uma alta de 5,34% no momento da publicação deste artigo.

