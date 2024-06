Previsão USD/JPY: os fundos de hedge ainda estão vendendo a descoberto o iene japonês

A implosão do iene japonês foi retomada esta semana, à medida que as preocupações com a economia e as intervenções do país continuavam. A taxa de câmbio USD/JPY subiu durante três dias consecutivos, atingindo um máximo de 155,17, superior ao mínimo da semana passada de 151,92.

O iene japonês ainda está em risco

O iene japonês entrou em forte colapso em mais de uma década, à medida que o Banco do Japão adoptava taxas de juro baixas e políticas de flexibilização quantitativa (QE).

O par USD/JPY atingiu o mínimo de 75,45 em 2011 e depois subiu para uma alta de várias décadas de 160 neste mês. No mesmo período, o índice do dólar americano subiu de US$ 72 para mais de US$ 105.

Ao contrário de outros bancos centrais, o Banco do Japão evitou aumentar as taxas de juro numa tentativa de aumentar a inflação no país. Ele proporcionou apenas um pequeno aumento de 0,10% na taxa no início deste ano.

O Japão está enfrentando desafios únicos. É o país mais endividado do G7, com um rácio dívida/PIB superior a 261%.

A maior parte desta dívida, ou cerca de 53%, é detida pelo BoJ. O BoJ fornece esta dívida simplesmente imprimindo dinheiro. O resto da dívida é detido por companhias de seguros, bancos, estrangeiros e fundos de pensões.

Como resultado, o BoJ evitou aumentar as taxas de juro devido ao impacto no regime de serviço da dívida do país. Como vimos nos EUA, taxas de juro mais elevadas levam a maiores custos de serviço da dívida. Espera-se que o governo dos EUA pague mais de US$ 1 trilhão em juros este ano.

No Japão, o Banco do Japão deu a entender que será cauteloso quando se trata de implementar aumentos de taxas, o que explica a razão pela qual o iene caiu.

A recente subida da moeda aconteceu quando o BoJ mobilizou milhares de milhões de dólares no mercado. Na maioria dos casos, estas medidas são geralmente temporárias, como vimos em 2022. Na altura, o banco gastou milhares de milhões para sustentar a moeda, mas a sua tendência descendente foi retomada quando estas medidas terminaram.

Uma esperança provável para o iene é que a Reserva Federal possa começar a cortar as taxas de juro ainda este ano. Além disso, os números económicos recentes têm sido fracos. A confiança do consumidor e a produção industrial caíram, enquanto a taxa de desemprego subiu para 3,9%.

Entretanto, os fundos de hedge e outros especuladores estão extremamente pessimistas em relação ao JPY. Os dados da CFTC mostram que o seu posicionamento tem estado na área negativa desde dezembro de 2021. O recente relatório do CoT colocou o valor em menos 168,4 mil, perto de um mínimo de várias décadas de 180 mil.

Relatório CoT sobre o JPY

Análise técnica USD/JPY

Gráfico USD/JPY por TradingView

O gráfico diário mostra que a taxa de câmbio entre USD e JPY atingiu o pico de 160,26 em 29 de abril e depois caiu para 151,88. Esta ação de preço aconteceu quando o governo japonês interveio no mercado.

Como escrevi então, o impacto das intervenções cambiais tende a ser de curta duração, o que explica a razão pela qual recuperou. O par quebrou e reteste o padrão, já que 151,88 foi a oscilação mais alta em novembro de 2023.

Permaneceu acima de todas as médias móveis, o que é um sinal de que os touros ainda estão no controle. Portanto, suspeito que o par continuará subindo à medida que os compradores visam o ponto de resistência chave em 160 nos próximos meses.

Esta visão poderá ser prejudicada pelas ações da Reserva Federal, que deverá começar a cortar as taxas de juro ainda este ano.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.