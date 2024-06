As ações do Warner Music Group (WMG) saltam à medida que a receita total aumenta 7% no segundo trimestre

As ações do Warner Music Group (NASDAQ:WMG) saltaram quase 2% depois que o grupo relatou um forte desempenho financeiro no segundo trimestre fiscal encerrado em 31 de março de 2024, apresentando um crescimento robusto em suas divisões de música gravada e publicação musical. Até o momento, 9 de maio de 2024 às 07:32 GMT-4, as ações do Warner Music Group (WMG) estavam sendo negociadas a US$ 35,65, um aumento de +0,56 (1,60%) em relação ao fechamento do mercado anterior.

O conglomerado, que possui uma rica história que se estende por mais de dois séculos, demonstrou resiliência e adaptabilidade num cenário da indústria musical em constante evolução.

Desempenho financeiro sólido

No segundo trimestre do ano fiscal de 2024, o WMG relatou um aumento de 7% na receita total, refletindo uma trajetória de crescimento consistente quando analisada em termos de moeda constante. Notavelmente, o lucro líquido disparou para US$ 96 milhões, um salto substancial em relação aos US$ 37 milhões reportados no trimestre do ano anterior.

No entanto, apesar do crescimento das receitas, o lucro operacional sofreu uma ligeira diminuição de 4%, para 119 milhões de dólares, sinalizando áreas potenciais para otimização.

O OIBDA ajustado, uma métrica crítica que indica o desempenho operacional, registou um aumento notável de 9%, para 312 milhões de dólares, alinhando-se estreitamente com os valores do trimestre do ano anterior, mesmo quando ajustado às flutuações cambiais. Esta melhoria sublinha a capacidade da WMG de manter a rentabilidade e a eficiência em meio à evolução da dinâmica do mercado.

Música Gravada e Publicação Musical

A divisão de música gravada da WMG, que abrange gravadoras icônicas como Atlantic, Elektra, Parlophone e Warner Records, relatou um aumento de 4% na receita. Este crescimento foi impulsionado principalmente pelos fluxos de receitas digitais e de licenciamento, compensando as quedas nas vendas físicas e nos serviços artísticos.

Apesar de enfrentar ventos contrários, como a rescisão de acordos de distribuição e as complexidades de renovação com parceiros digitais, a Recorded Music demonstrou resiliência, apresentando uma gama diversificada de sucessos em vários géneros.

Por outro lado, o segmento de publicação musical da WMG apresentou um impressionante crescimento de receitas de 19%, impulsionado por desempenhos robustos em fluxos de receitas digitais, de desempenho e de sincronização. O aumento nas receitas digitais, juntamente com investimentos estratégicos no catálogo editorial, sublinha a capacidade da divisão de capitalizar o ecossistema digital em expansão e as oportunidades emergentes de receitas.

Perspectiva do terceiro trimestre do Warner Music Group (WMG)

Olhando para o futuro, o WMG continua comprometido com a sua trajetória de crescimento a longo prazo, enfatizando o desenvolvimento de artistas e compositores como pedra angular da sua estratégia.

O CEO Robert Kyncl destacou a dedicação da empresa em descobrir e nutrir talentos, promover carreiras sustentáveis e defender o valor intrínseco da música. Além disso, com uma abordagem voltada para o futuro, o WMG pretende expandir o seu catálogo e capitalizar as tendências dos mercados emergentes para impulsionar o crescimento futuro.

Bryan Castellani, CFO do Warner Music Group, reiterou a importância do envolvimento sustentado e da criação de valor no consumo musical. Ele enfatizou o foco da empresa na entrega de valor aos acionistas por meio de iniciativas estratégicas e excelência operacional.

Apesar de enfrentar desafios como o aumento do caixa utilizado nas atividades operacionais, o WMG continua confiante na sua capacidade de navegar na dinâmica do mercado e cumprir os seus compromissos financeiros.

