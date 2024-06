Os ganhos do primeiro trimestre da Warner Bros. Discovery perdem as expectativas: a receita cai 7%, mas o streaming cresce forte

Warner Bros. Discovery, Inc., o conglomerado multinacional de mídia de massa e entretenimento com sede nos EUA, anunciou hoje seus lucros para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2024.

A empresa gerou uma receita de US$ 9,958 bilhões, contraditória às expectativas dos especialistas de US$ 10,27 bilhões, com uma queda de 7% em comparação com os US$ 10,70 bilhões ganhos no primeiro trimestre do ano anterior.

teve um prejuízo ajustado de 4.966 milhões ou US$ 0,40 por ação. As ações da empresa caíram 3%.

No primeiro trimestre, a receita de publicidade em rede sofreu uma queda de 11% e a receita de publicidade em rede relatada foi de US$ 1,99 bilhão.

O EBITDA Ajustado total foi de US$ 2.102 milhões neste trimestre.

O caixa gerado pelas atividades operacionais aumentou para US$ 585 milhões. O fluxo de caixa livre aumentou para US$ 390 milhões, com uma melhoria de US$ 1,3 bilhão em comparação com o quarto trimestre do exercício fiscal de 2023.

David Zaslav, presidente e CEO da Warner Bros.

“Estamos satisfeitos com o nosso progresso no primeiro trimestre, conforme evidenciado pelos fortes resultados em importantes KPIs. Entregamos um crescimento significativo em nosso negócio de streaming com uma boa aceleração nas vendas de anúncios, gerando quase US$ 90 milhões em EBITDA positivo no trimestre. Em breve lançaremos o Max em 29 países em toda a Europa, e a programação de conteúdo do Max no próximo ano será uma das mais fortes de todos os tempos. Pictures também teve um forte início de ano como o primeiro estúdio a atingir US$ 1 bilhão em bilheteria internacional e global, e eles têm um grande trabalho em andamento. É importante ressaltar que mais uma vez entregamos um forte fluxo de caixa livre, mesmo em nosso trimestre de FCF sazonalmente mais fraco. Continuamos a tomar medidas ousadas para transformar a nossa empresa para o futuro, à medida que nos posicionamos para aproveitar ao máximo as oportunidades que temos pela frente.”

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.