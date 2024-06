Albemarle Corporation e lítio: Libertando-se do domínio baixista?

A recente jornada da Albemarle Corporation (NYSE: ALB) no mercado de ações reflete a viagem de montanha-russa da indústria do lítio. Desde comandar mais de US$ 300 por ação até cair para cerca de US$ 110 entre novembro de 2022 e abril de 2024, a sorte da empresa esteve ligada aos voláteis preços do lítio, que despencaram de mais de US$ 80/kg para menos de US$ 20/kg.

No primeiro trimestre de 2024, a Albemarle enfrentou um trimestre difícil financeiramente. Apesar de superar as expectativas de lucro por ação em US$ 0,03, sua receita caiu impressionantes 47,26% ano a ano, perdendo as estimativas em quase US$ 2 milhões. Este declínio acentuado deveu-se principalmente à queda livre nos preços do lítio, que atingiu duramente os resultados financeiros da Albemarle.

Para enfrentar a tempestade, a Albemarle implementou medidas e iniciativas de redução de custos para melhorar a eficiência, que renderam mais de US$ 90 milhões em economias no trimestre. Também tomaram medidas para aumentar a transparência dos preços no mercado do lítio. Olhando para o futuro, a empresa sugeriu a possibilidade de cortar gastos de capital se os preços do lítio permanecerem baixos.

Com o destino da Albemarle intimamente ligado aos preços do lítio, os investidores estão agora a recorrer à análise técnica para decifrar o próximo rumo que as ações poderão tomar. Vamos mergulhar nos gráficos para ver quais insights eles podem oferecer sobre o desempenho futuro da Albemarle.

Nível de suporte não quebrado apesar da tendência de baixa persistente

No gráfico de longo prazo da Albemarle, podemos ver que após o forte movimento ascendente durante a recuperação pós-COVID alimentada pelo aumento dos preços do lítio, a ação manteve uma tendência de baixa persistente entre novembro de 2022 e novembro de 2023. Também podemos ver que a ação se formou um padrão de cabeça e ombros durante esta jornada.





Gráfico ALB por TradingView

O padrão de cabeça e ombros geralmente sugere um movimento descendente adicional se o nível de suporte for quebrado. No entanto, a ação não quebrou seu nível de suporte de US$ 105 e está sendo negociada em uma faixa desde novembro de 2023.

A ação não quebrou abaixo ou acima dessa faixa de negociação entre US$ 105 e US$ 145. Para os investidores que já possuem as ações, desde que as ações não caiam abaixo de US$ 105, eles podem continuar a mantê-las. Para os investidores que desejam comprar as ações, eles devem esperar antes que elas ultrapassem US$ 145 e fechem acima disso por 2 a 3 dias.

As negociações baseadas em intervalos de curto prazo podem funcionar

Seguindo as dicas do gráfico de longo prazo da Albemarle, podemos ver que mesmo no gráfico horário de curto prazo, a ação está dentro de um intervalo há muito tempo. Não há um forte impulso em nenhuma direção – para cima ou para baixo.

Gráfico ALB por TradingView

Para aproveitar este movimento dentro do intervalo, os traders de curto prazo devem esperar que a ação atinja os limites superior ou inferior deste intervalo. Eles podem vender a ação quando ela atingir perto do nível de US$ 145, mantendo um stop loss em US$ 152. Eles podem registrar lucro próximo aos níveis de US$ 105 a US$ 110.

Por outro lado, pode-se comprar ações perto de US$ 110, mantendo um stop loss em US$ 103 e lucros contábeis próximos ao nível de US$ 140-145.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.