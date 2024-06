Honda atinge lucro recorde no primeiro trimestre: lucro operacional atinge 1,38 trilhão de ienes

Hoje, 10 de maio de 2024, a Honda Motor Co., Ltd. relatou seus lucros do primeiro trimestre do ano fiscal de 2024.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

O lucro operacional da Honda neste trimestre atingiu um recorde histórico de 1 trilhão de 381,9 bilhões de ienes e a margem de lucro operacional foi de 6,8%.

Vendas líquidas e lucros do Grupo Honda

Copy link to section

As vendas do negócio de motocicletas da Honda aumentaram na Europa em comparação com o ano anterior, com um total de 18 milhões de vendas de 819 mil unidades. Seu lucro operacional atingiu um máximo histórico de 556,2 bilhões de ienes.

As vendas do negócio automobilístico da empresa aumentaram na América do Norte, com um total de vendas de 4 milhões e 109 mil unidades. O lucro operacional foi de 560,6 bilhões de ienes.

No entanto, as vendas do negócio de produtos de energia da Honda diminuíram na América do Norte, com um total de 3 milhões de vendas de 812 mil unidades. Nos negócios de produtos de energia da empresa e em outros negócios, o lucro operacional foi negativo em 8,8 bilhões de ienes.

No negócio de serviços financeiros, o lucro operacional foi de 273,9 bilhões de ienes.

O lucro operacional consolidado da Honda aumentou em 601,2 bilhões de ienes, para 1 trilhão de 381,9 bilhões de ienes neste trimestre, devido à melhoria da lucratividade do modelo e ao aumento das vendas de unidades automotivas.

O ROIC da empresa foi de 9,1% e o ROE de 9,3%.

O lucro antes do imposto de renda melhorou em 762,8 bilhões de ienes em comparação com o ano fiscal de 2023, resultando em lucros totais de 1 trilhão de 642,3 bilhões de ienes.

O fluxo de caixa livre das empresas de serviços não financeiros da Honda foi de 1 trilhão e 460,9 bilhões de ienes. O caixa líquido no final do período foi de 3 trilhões de 761,6 bilhões de ienes no total.

Projeções futuras

Copy link to section

Até o ano fiscal de 25, a empresa pretende atingir um lucro operacional de 1 trilhão de 420 bilhões de ienes e uma margem de lucro operacional de 7%.

As futuras fontes de investimento para a Honda aumentaram 1 trilhão de ienes em comparação com o ano fiscal de 2023, para aproximadamente 3 trilhões de ienes. O dividendo de 68 ienes neste trimestre foi 28 ienes a mais que no ano fiscal de 2023. A empresa prevê que, no EF25, realizará uma recompra de ações de 300 bilhões de ienes.

As iniciativas para o próximo exercício financeiro incluem uma recompra de ações de 300 bilhões de ienes. A empresa também está no caminho certo para atingir uma margem de lucro operacional de 7%.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.