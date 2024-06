Preços do ouro: analistas projetam futuro otimista com meta de US$ 3.000

Os preços do ouro registaram um aumento notável, impulsionado pelo arrefecimento do mercado de trabalho dos EUA, o que contribuiu para um dólar mais fraco e menores rendimentos do Tesouro. Este ambiente aumentou o fascínio do ouro, empurrando os seus preços para cima nas negociações asiáticas na sexta-feira.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

O ouro à vista subiu 0,3%, enquanto os futuros subiram 0,9%, preparando o terreno para que o ouro possa encerrar sua recente correção de três semanas com uma nota positiva.

Analistas veem futuro otimista com meta de US$ 3.000

Copy link to section

As perspectivas de longo prazo para o ouro permanecem fortemente otimistas, com analistas de mercado e gráficos técnicos sugerindo um possível aumento para a marca de US$ 3.000.

A formação de um padrão ascendente de cunha alargada começando nos mínimos de 2016 de US$ 1.045,40, juntamente com uma formação invertida de cabeça e ombros observada de 2020 a 2023, ressalta uma tendência ascendente persistente.

Estes padrões técnicos, combinados com um rompimento através do pivô de longo prazo e do decote em US$ 2.075, reforçam o sentimento de alta, indicando que pequenas correções sazonais podem ser ignoradas à medida que a recuperação do ouro continua.

Tensões geopolíticas sublinham o apelo de porto seguro do ouro

Copy link to section

Os conflitos geopolíticos em curso, especialmente no Médio Oriente, desempenharam um papel significativo no aumento da procura de ouro.

À medida que as tensões aumentam, mais investidores recorrem ao ouro como um porto seguro, apoiando a sua subida de preço.

A recente violação do nível de US$ 2.075, agora considerado um forte suporte em caso de qualquer correção, destaca o apelo do metal em tempos de instabilidade global.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.