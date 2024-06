O comerciante da GameStop, Roaring Kitty, catalisa o rali da moeda criptográfica, ROAR ganha 3.100%

O trader da GameStop, Keith Gill, retornou às mídias sociais, inspirando uma alta nas moedas criptográficas meme e no meme inspirado em Solana, ROAR, “Roaring Kitty”.

Dados da CoinGecko mostram que o retorno do investidor que liderou o rali GameStop de 2021 impulsionou ganhos em memes de cães e gatos e moedas meme baseadas em Solana.

ROAR registra ganhos de 3.100% com o retorno de Roaring Kitty

A euforia dos corretores de ações dos EUA se espalhou para a criptografia, uma moeda meme inspirada no lendário trader “Roaring Kitty” adicionou 3.100% ao seu valor na segunda-feira, como visto no CoinGecko. A postagem de Gill nas redes sociais, que mostra um homem inclinado para a frente em sua cadeira enquanto segura um controle de videogame, foi interpretada como o retorno do trader ao day trading.

Moedas meme com tema de cachorro e gato, como Dogecoin, Shiba Inu, Dogwifhat, Floki, Bonk e Popcat, entre outras, observaram um aumento em seu preço em 13 de maio.

As moedas Meme terão uma capitalização de mercado relativamente pequena acumulando ganhos de milhares de por cento, enquanto os tokens com grande capitalização de mercado como DOGE, SHIB, POPCAT subiram até 20%. O ROAR baseado em Solana não tem afiliação legítima com Roaring Kitty ou GameStop, no entanto, o token rendeu ganhos massivos para os detentores.

GameStop (GME) não tem afiliação com o varejista de videogames, a moeda meme adicionou 342% ao seu valor em 13 de maio.

A capitalização de mercado das moedas meme ultrapassou US$ 54,2 bilhões na segunda-feira e o rastreador de moedas meme da Messari mostra jogos de dois dígitos na maioria dos ativos do setor.

Ganhos de preço da moeda meme em 24 horas

Moedas Meme e WallStreetBets têm história

O subreddit /WallStreetBets esteve no centro do frenesi das moedas meme em 2021, onde GameStop e AMC Entertainment subiram mais de 1.000% em um ano. Isso coincide com o momento em que a maior moeda meme da criptografia, Dogecoin, ultrapassou a marca de US$ 0,50, acima dos US$ 0,01 em 2021.

O capital das ações de memes provavelmente mudou para moedas de meme como Dogecoin a partir de 2021. No momento em que este artigo foi escrito, o preço do DOGE era de US$ 0,150, um aumento de 6,79% nas últimas 24 horas, conforme visto no Messari.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.

