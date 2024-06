Tata Motors Limited (TATAMOTORS.NS), fabricante multinacional de automóveis com sede em Mumbai, Índia, teve um fim de semana difícil e uma segunda-feira até agora.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

As ações da Tata caíram quase 9% hoje no momento da redação deste artigo, e quase 100 rúpias indianas (93,80 INR) desde a manhã de sexta-feira – perdendo perto de 10% do preço total atual das ações. Mas por que?

Os últimos ganhos da Tata anunciados

Copy link to section

Em 10 de maio, a Tata Motors divulgou seus resultados financeiros do quarto trimestre de 2024.

Os ganhos ficaram em grande parte dentro das expectativas do mercado e mostraram resiliência durante um trimestre desafiador, com receita subindo 13% para ₹ 120,0 mil centenas de milhares de centenas de milhares de libras esterlinas para todo o grupo, com a própria Tata Motors Ltd relatando receitas recordes de ₹ 437,9 mil centenas de milhares de centenas de milhares de centavos, um recorde histórico alto EBITDA de ₹ 62,8 mil centenas de milhares de dólares e lucro líquido de ₹ 31,8 mil centenas de milhares de centenas de milhares de dólares.

Uma perspectiva cautelosa – uma reação muito cautelosa

Copy link to section

Apesar dos resultados financeiros decentes que mostraram que o grupo Tata resistiu bem ao ano fiscal de 2024, o verdadeiro ponto de discussão da chamada de lucros foram as perspectivas dadas para o ano fiscal de 2025 pela Tata e suas subdivisões Jaguar e Land Rover (JLR).

Todos estes expressaram expectativas cautelosas e ligeiramente pessimistas para o próximo ano. Enquanto a JLR esperava que as margens EBIT permanecessem estáveis no próximo ano, a Tata Passenger Vehicles esperava que “fatores estranhos” mantivessem o crescimento moderado”.

Entretanto, a Tata Commercial Vehicles descreveu estar “cautelosamente optimista em relação à procura interna, ao mesmo tempo que acompanha de perto a evolução geopolítica, as taxas de juro, os preços dos combustíveis e a inflação”.

O sentimento do mercado não gostou dessas declarações, com o preço das ações da Tata caindo de ₹ 1.047 na sexta-feira, depois que os lucros foram anunciados, para apenas ₹ 950,30 hoje.

Nervos eleitorais para o mercado

Copy link to section

Também vale a pena notar que os investidores globais têm estado nervosos em relação às ações indianas ultimamente, uma vez que o país está atualmente em processo de eleições nacionais que têm o potencial de criar uma incerteza política real para o país, caso surjam surpresas.

Na verdade, o diretor executivo da Tata Motors, Girish Wagh, referiu-se diretamente a isso em sua declaração sobre os lucros, dizendo que as vendas de veículos comerciais da empresa na Índia foram “impactadas por um alto efeito de base do ano fiscal de 23, eleições realizadas em 5 estados e o anúncio de general eleições.”

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.