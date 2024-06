Projeto de lei de criptografia turco será apresentado no parlamento

Os reguladores na Turquia finalizaram um projeto de lei definido para regular as criptomoedas no país. De acordo com relatórios locais, Abdullah Güler, Presidente do Grupo do Partido do Desenvolvimento e Justiça (Partido AK), no poder, presidiu uma reunião sobre este assunto em 12 de maio para finalizar o projeto de lei.

O Ministro do Tesouro e das Finanças, Mehmet Şimşek, observou no início deste ano que estas medidas estão a aproximar-se da fase final de estudos técnicos e visam melhorar os padrões operacionais das plataformas de negociação.

O projecto de lei deverá ser apresentado ao Parlamento esta semana.

Legitimando criptomoedas

A legislação proposta pretende estabelecer um quadro regulamentar para plataformas de criptomoedas. Esta iniciativa envolverá o licenciamento destas plataformas através do Capital Markets Board (SPK) e posteriormente a sua colocação sob supervisão do SPK.

Abordará a gestão de numerário e ativos de criptomoeda detidos em nome dos clientes, detalhando as relações entre as plataformas e os seus clientes e descrevendo as sanções e penalidades aplicáveis.

Além disso, o projeto inclui disposições que autorizam o SPK a conceder permissões para a venda ou distribuição de ativos de criptomoeda. Esses ativos estão vinculados ao blockchain e outras tecnologias similares, podendo o SPK também impor condições específicas à sua venda.

O Conselho de Pesquisa Científica e Tecnológica de Türkiye (TÜBITAK) promoverá o desenvolvimento de arquitetura de software para blockchain e tecnologias relacionadas, conforme determinado no projeto de lei.

Após a implementação, espera-se que estas medidas abordem as críticas no âmbito da Norma Técnica nº 15 do Grupo de Acção Financeira (GAFI). Isto poderia potencialmente tirar Türkiye da categoria “parcialmente conforme” e da “lista cinzenta” de um órgão de vigilância do crime financeiro internacional. “

A crescente economia criptográfica no cinza

Atualmente, a Turquia tem regulamentações mínimas que afetam diretamente o mercado de criptomoedas. Os regulamentos existentes incluem a proibição do Banco Central da República da Turquia de usar criptomoedas para pagamentos, afirmando que estas não têm curso legal.

Além disso, o Conselho de Investigação de Crimes Financeiros (MASAK), subordinado ao Ministério das Finanças, determina que as bolsas recolham dados Know Your Customer (KYC) para coibir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.

A Turquia é um participante importante no mercado global de criptomoedas, com uma das taxas de adoção mais altas do mundo. De acordo com a Chainanálise, é o quarto maior mercado de criptografia do mundo, com um volume de negócios estimado em US$ 170 bilhões, superando países como Rússia, Canadá, Vietnã, Tailândia e Alemanha.

