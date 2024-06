Troca de criptografia OKX torna-se regulamentada na Austrália

A exchange de criptomoedas OKX está transferindo seus serviços focados na Austrália para uma entidade regulamentada localmente como parte de sua expansão na região Ásia-Pacífico.

Jamie Kennedy, gerente geral da OKX Austrália, enfatizou a importância de atender às necessidades dos usuários, incluindo “acesso contínuo aos bancos, bem como aos pares AUD para as criptomoedas mais populares”.

Conformidade é fundamental

Os usuários australianos terão acesso a 170 pares de negociação criptográfica por meio da OKX. A bolsa afirmou um “enorme apetite” por criptografia na Austrália e identificou o país como um “mercado chave em crescimento” desde março do ano passado.

A partir de 20 de março, os serviços da OKX com foco na Austrália passaram de uma empresa sediada em Seychelles para duas entidades on-shore: OKX Australia Pty Ltd, que administra serviços de câmbio criptográfico e fiduciário, e OKX Australia Financial Pty Ltd, que gerencia derivativos e margem produtos.

As leis australianas exigem que os usuários locais sejam aprovados em uma avaliação de adequação e atendam à definição de cliente atacadista de acordo com a Lei das Sociedades por Ações de 2001.

Para cumprir esses regulamentos, a OKX parou de oferecer negociação de cópias, produtos com rendimento e negociação de determinados tokens. Além disso, desde 20 de março, os usuários só podem retirar tokens não suportados.

Expansão global vê saída da Índia

Esta expansão para a Austrália segue a saída da OKX da Índia. Em abril, a OKX notificou seus clientes na Índia para encerrarem suas posições, uma vez que encerrou seus serviços no país devido a regulamentações locais. Em março de 2023, os prestadores de serviços de ativos digitais na Índia foram incluídos na estrutura de combate à lavagem de dinheiro.

As bolsas devem se registrar na Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU IND) e aderir aos regulamentos para operar. No final de 2023, a OKX não tinha concluído o processo de registo, ao contrário de outras 28 empresas.

Em meio a esse cenário, OKX se tornou uma plataforma popular para usuários de Bitcoin Runes. Atualmente, a exchange representa 51,08% do volume diário de negociação do Bitcoin Runes.

De acordo com dados da plataforma analítica GeniiData da Ordinals, a atividade de negociação de Runas em outras plataformas, como UniSat e MagicEden, diminuiu desde abril. Essas plataformas agora detêm uma participação de mercado combinada de 48,83%. Quase todas as atividades de negociação de Bitcoin Runes são conduzidas por meio dessas três empresas e suas plataformas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.

