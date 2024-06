Binance retomará as operações na Índia após registro

A Binance está preparada para retomar suas operações de criptomoeda na Índia, de acordo com as últimas notícias regulatórias da maior exchange de criptomoedas do mundo em volume de comércio.

Na sexta-feira, um funcionário da Unidade de Inteligência Financeira (FIU) disse que o órgão de fiscalização contra a lavagem de dinheiro aprovou a Binance e a KuCoin para oferecer serviços no país.

As duas bolsas são as primeiras plataformas offshore de ativos digitais a receber uma aprovação regulatória da FIU, informou a CoinDesk citando o chefe da agência AML, Vivek Aggarwal.

KuCoin paga multa de US$ 41.000, Binance aguarda confirmação da penalidade

De acordo com o relatório, a KuCoin também pagou uma multa de US$ 41.000 após obter a aprovação do registro. Com isso, a exchange tem luz verde para retomar seus serviços em um dos maiores destinos criptográficos do mundo.

No entanto, a Binance ainda não pagou nenhuma multa, pois isso permanece indeciso, observou Aggarwal. Notavelmente, esta é a única etapa que falta antes que a principal bolsa de criptografia comece a operar legalmente na Índia.

A FIU processou o registro da Binance e o aprovou.

O que resta é o aspecto de conformidade relacionado ao valor da multa que a exchange terá de pagar – com isso definido para maior clareza durante uma audiência com a unidade de combate à lavagem de dinheiro.

A aprovação na Índia coloca a Binance em conformidade em mais uma jurisdição, com obstáculos notáveis atualmente nos EUA e na Nigéria.

Quais outras exchanges de criptomoedas buscam a aprovação da Índia?

Em dezembro do ano passado, as autoridades indianas intensificaram a repressão contra as exchanges offshore de criptomoedas ao proibir nove dos principais fornecedores por operarem ilegalmente. Além de Binance e KuCoin, o restante incluía Huobi, Kraken, Bitfinex, Gate.io, Bitstamp, MEXC Global e Bittrex.

Kraken e Gate.io, assim como Gemini, iniciaram planos para obter aprovação. Embora essas bolsas visem a retomada das operações na Índia, duas plataformas – OKX e Bitstamp – estão em processo de saída.

Conforme destacado no início deste ano, o Ministério das Finanças da Índia ordenou a remoção do Binance e dos aplicativos de outras exchanges da App Store da Apple no país. A FIU notificou as plataformas impactadas em 28 de dezembro, tendo as referidas empresas sido solicitadas a registar-se.

As Filipinas também pediram recentemente ao Google e à Apple que removessem o aplicativo Binance de suas respectivas lojas de aplicativos.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.