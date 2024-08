A Rússia está a considerar outra proibição da exportação de diesel. O que isso significa para o mercado energético global?

Dado que a Rússia contempla outra proibição das exportações de gasóleo devido à escalada dos preços, a decisão tem consequências potenciais significativas para o mercado energético global.

A Rússia, um importante interveniente na cadeia de abastecimento global de gasóleo, impôs anteriormente proibições semelhantes para estabilizar os preços nacionais dos combustíveis, o que teve impactos mistos nos mercados internacionais.

A potencial reintrodução de uma proibição levanta questões críticas sobre a disponibilidade e o preço do diesel em todo o mundo.

A proibição anterior da Rússia às exportações de diesel

O governo de Vladmir Putin está actualmente a considerar restabelecer a proibição das exportações de gasóleo se os preços internos continuarem a subir.

Esta contemplação segue um precedente histórico em que a Rússia já implementou e levantou tais proibições para gerir o fornecimento local de combustível e as pressões sobre os preços.

No outono de 2023, a Rússia proibiu as exportações de diesel e gasolina para conter o aumento dos preços internos impulsionado pelo enfraquecimento do rublo e pelo aumento dos preços do petróleo bruto.

As restrições duraram pouco, mas realçaram a vontade do governo de intervir no mercado para alcançar a estabilidade.

No início deste ano, uma proibição semelhante às exportações de gasolina foi imposta a partir de 1 de Março e levantada em 20 de Maio, após a estabilização da oferta interna.

A próxima proibição à exportação de gasolina, marcada para 1 de Agosto, sublinha a luta contínua do governo com a volatilidade dos preços dos combustíveis.

Resposta do mercado global e impactos regionais

Espera-se que a resposta internacional a outra potencial proibição de exportação de gasóleo por parte da Rússia varie consoante a região, influenciada pela dinâmica de oferta existente e pelos padrões sazonais de procura.

O mercado asiático de gasóleo, por exemplo, deverá sofrer um impacto imediato limitado devido à ampla oferta num contexto de calmaria sazonal da procura.

Fontes da indústria indicam que o funcionamento da alta refinaria na Rússia durante Julho e Agosto, coincidindo com uma redução nas actividades de recuperação, reforçará o fornecimento de diesel, apesar da proibição iminente.

Em contraste, o mercado europeu, que tem dependido cada vez mais de fornecedores alternativos como os EUA, a Arábia Saudita, a Índia e a Turquia desde que foram impostas sanções aos produtos petrolíferos russos em 2023, poderá sofrer efeitos mais pronunciados.

Antes das sanções, a Rússia fornecia mais de 40% das importações de diesel da Europa.

O reencaminhamento do gasóleo russo para outros mercados, como o Brasil, a Turquia, África, o Médio Oriente e a Ásia, remodelou as cadeias de abastecimento globais, tornando a Europa mais dependente do comércio transatlântico.

Adaptações da cadeia de abastecimento e perspectivas futuras

A adaptação da Europa às mudanças na dinâmica da oferta tem sido notável. Com as sanções da UE decretadas em 5 de Fevereiro de 2023, contra os produtos petrolíferos russos, a região aumentou as suas importações dos EUA e de outras fontes não russas.

Em Julho, os níveis das importações de gasóleo dos EUA para a Europa corresponderam aos volumes anteriores à guerra provenientes da Rússia, destacando uma mudança significativa nos padrões comerciais.

Além disso, a resposta do mercado de gasóleo à potencial proibição russa é influenciada pelo spread da troca de futuros por swaps (EFS).

Em 25 de julho, o spread EFS do gasóleo do primeiro mês de agosto estava fixado em menos US$ 25/t, refletindo um cenário de preços competitivos no Ocidente em comparação com o Oriente.

Este spread negativo do EFS sugere que a economia da arbitragem favorece os fluxos Leste-Oeste, potencialmente aliviando a situação de excesso de oferta na Ásia se as exportações russas de diesel forem novamente restringidas.

Implicações estratégicas e perspectivas da indústria

Os analistas da indústria sublinham que, embora outra proibição russa à exportação de gasóleo possa perturbar as cadeias de abastecimento, o impacto pode ser mitigado pelas condições de mercado existentes e pelas adaptações estratégicas.

A calmaria do Verão na procura de gasóleo na Ásia proporciona uma protecção, enquanto as fontes diversificadas de abastecimento da Europa reduzem a dependência do gasóleo russo.

Contudo, uma proibição no quarto trimestre, coincidindo com uma maior procura sazonal, poderá apresentar desafios mais significativos.

A resiliência das cadeias de abastecimento globais e a capacidade dos mercados para se adaptarem a tais perturbações serão cruciais para determinar o impacto global.

Por exemplo, a proibição anterior durante o período de procura de aquecimento no Inverno na Europa teve um efeito limitado devido a sanções pré-existentes e à procura mais fraca no Inverno.

A potencial proibição da exportação de gasóleo por parte da Rússia num contexto de aumento dos preços apresenta implicações significativas para os mercados energéticos globais.

Embora o impacto imediato possa ser limitado em regiões com ampla oferta e baixa procura sazonal, os efeitos a longo prazo podem variar dependendo das adaptações do mercado e das flutuações sazonais.

A resiliência e o fornecimento estratégico do mercado global de gasóleo desempenharão um papel fundamental na gestão das potenciais perturbações causadas pelas decisões políticas da Rússia.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.