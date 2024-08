Banco da Rússia aumenta a taxa básica de juros em 200 pontos base, para 18%, para combater a inflação causada pela guerra

Numa medida decisiva para combater a inflação galopante, o Banco da Rússia aumentou a sua taxa de juro directora em 200 pontos base, para 18% ao ano.

Esta decisão ousada, que marca a sexta subida das taxas em pouco mais de um ano, sublinha o compromisso do banco central em conter o impacto económico do conflito em curso na Ucrânia.

A economia de guerra da Rússia alimenta a inflação

Desde que o envolvimento militar em grande escala da Rússia começou em Fevereiro de 2022, a inflação aumentou muito além das previsões iniciais.

O anúncio do Presidente Vladimir Putin de afectar quase 9% do PIB da Rússia à defesa e segurança – um nível de despesas que lembra a era soviética – intensificou as pressões económicas.

O aumento dos salários e o aumento dos gastos alimentaram ainda mais a inflação, provocando este ajustamento substancial da política monetária.

“A actividade dos consumidores permanece elevada num contexto de aumento significativo dos rendimentos das famílias e do sentimento positivo dos consumidores. A procura substancial de investimento é apoiada tanto por incentivos fiscais como por lucros elevados das empresas. O desvio ascendente significativo da economia russa em relação a uma trajectória de crescimento equilibrado não está a diminuir, “, disse o banco em comunicado.

No entanto, acrescentou que a escassez de mão-de-obra continua a crescer.

“Nestas condições, o crescimento da procura interna não resulta numa expansão proporcional da oferta de bens e serviços mas antes aumenta os custos das empresas e, consequentemente, intensifica as pressões inflacionistas” De acordo com o Financial Times, à medida que a guerra se arrastava, o aumento dos salários numa indústria de defesa em expansão durante a guerra forçou as empresas civis a seguirem o exemplo, a fim de atrair trabalhadores numa altura de grave escassez de mão-de-obra. O resultado é que a Rússia se viu inesperadamente no meio de um boom de consumo. Os salários reais cresceram quase 14% e o consumo de bens e serviços cerca de 25%, segundo a Rosstat, a agência estatal russa de estatísticas.

Banco Central revisa previsões de inflação

Em linha com a persistente e crescente pressão inflacionista na economia, o banco central também reviu a sua previsão de inflação para 2024, aumentando-a para 6,5-7%.

De acordo com as projeções do banco, a inflação anual deverá diminuir para 4,0-4,5% em 2025, estabilizando em torno de 4% nos anos seguintes.

O banco central afirmou que, no horizonte de médio prazo, o equilíbrio dos riscos de inflação ainda está inclinado para cima.

“Os principais riscos pró-inflacionários estão associados a mudanças nos termos de comércio (inclusive como resultado de tensões geopolíticas), expectativas de inflação persistentemente elevadas e um desvio ascendente da economia russa em relação à trajetória de crescimento equilibrado”, afirmou.

Comentando sobre o papel que a guerra está desempenhando no aumento das tendências inflacionárias no país, Sergei Guriev, um economista russo que é o novo reitor da London Business School, disse à Dow Jones:

“Se você produz um novo tanque e esse tanque é queimado na Ucrânia, é equivalente a injetar dinheiro na economia sem produzir nada. É muito inflacionário.” Konstantin Sonin, Professor Distinto de Serviço John Dewey na Harris School of Public Policy, Universidade de Chicago, disse em ‘X’: “O Banco Central Russo elevou a sua taxa básica para 18%. Com a inflação anualizada em 9% (e a meta de inflação em 4%), isso aponta para altas expectativas de inflação. Além disso, o papel da taxa básica diminui gradualmente à medida que mais e mais créditos são concedidos à indústria de defesa a taxas inferiores às do mercado.”

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.