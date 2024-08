Preços do gás natural na Europa sobem 2% para €32,6/MWh num contexto de perturbações no fornecimento e fraca procura

Os preços do gás natural na Europa subiram 2%, para € 32,6 (US$ 35,41) por megawatt-hora na sexta-feira, refletindo um mercado que enfrenta interrupções na oferta e fraca demanda.

Este aumento ocorre após uma queda de 2,1% na quinta-feira e um aumento de 4,3% na quarta-feira, sugerindo um potencial ganho semanal modesto.

A volatilidade do mercado é sublinhada pela crescente dependência da Europa dos mercados globais de gás após a recente crise energética.

As preocupações com o fornecimento aumentam

Os comerciantes, que anteriormente eram complacentes com as questões de abastecimento, estão agora preocupados com os encerramentos inesperados, as condições climáticas mais amenas e a maior rivalidade mundial pelas cargas de gás.

Entre os desenvolvimentos mais recentes está a paragem da instalação de exportação de GNL de Ichthys, na Austrália, que representa uma ameaça à redução da oferta global, apesar do regresso dos fluxos provenientes da Noruega e do reinício das exportações de uma importante fábrica de GNL dos EUA, após o furacão Beryl.

Apesar das complexas dificuldades de abastecimento, a procura de gás natural permanece baixa, com grandes empresas como a italiana Eni SpA a reportar uma queda significativa de 16% no consumo no segundo trimestre.

Esta queda na procura deve-se, em parte, ao menor número de operações industriais, o que tem maiores ramificações económicas para o ambiente do mercado de gás.

Futuros de gás natural nos EUA caíram devido ao aumento do armazenamento

De acordo com um relatório recente, na quinta-feira os futuros do gás natural nos EUA caíram para US$ 2,05 por MMBtu depois que a EIA revelou uma construção de armazenamento maior do que o esperado.

Na semana passada, as empresas de serviços públicos dos EUA adicionaram 22 mil milhões de pés cúbicos (Bcf) de gás ao armazenamento, acima das estimativas do mercado de um aumento de 15 Bcf. Os níveis de armazenamento de gás são atualmente 16,4% superiores à média de 5 anos.

Apesar do aumento da produção em Abril e Maio, que levou empresas como a EQT e a Chesapeake Energy a aumentar a produção, espera-se que os preços do gás natural caiam pela segunda semana devido ao aumento da oferta. O calor extremo em agosto provavelmente aumentará o consumo de gás para gerar energia para alimentar os aparelhos de ar condicionado.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.