O preço do STORJ sobe 25% com o início da conferência Lattice 2024

O preço do Storj subiu mais de 25% para liderar as altcoins com maior ganho. A vantagem do token surge no momento em que uma grande conferência que reúne cientistas de todo o mundo começa na Universidade de Liverpool.

O STORJ estava sendo negociado em torno de US$ 0,48 no momento em que este artigo foi escrito, com seu volume diário subindo mais de 1.700%, para US$ 196 milhões. O disparado STORJ estava ultrapassando os notáveis executores de 24 horas, incluindo Bitcoin Cash, Helium e JasmyCoin.

O que é Storj?

Storj, lançada em 2018, é uma startup blockchain que oferece uma plataforma descentralizada de armazenamento em nuvem.

A rede aluga espaço de armazenamento de organizações e indivíduos em todo o mundo. Ele aloca isso para clientes que buscam acesso a unidades de processamento gráfico (GPUs) rápidas, de baixo custo e seguras. Neste ecossistema, os provedores de espaço, ou nós, recebem o token nativo STORJ como recompensa.

Storj ganha com o início da conferência Lattice 2024

Depois de adquirir recentemente a Valdi, uma fornecedora de GPU com sede em Pasadena, Califórnia, a Storj busca ampliar sua visibilidade na conferência Lattice 2024.

A conferência anual é um simpósio internacional sobre a Teoria dos Campos Reticulados que atrai cientistas de todo o mundo.

Storj observou recentemente que a plataforma estava pronta para o Lattice 2024. A última edição é a 41ª da conferência e acontece na Universidade de Liverpool de 28 de julho a 3 de agosto de 2024.

@storj is ready for Lattice 2024! 🎉 The University of Liverpool will be brimming with innovation, 💡new ideas & 🔍 discoveries, July 28 – Aug 3!

Learn about the event here: https://t.co/S4veOYr3Zq #Lattice2024 #CloudStorage #Liverpool pic.twitter.com/jQsL2F4d01 — Storj (@storj) July 22, 2024

Originalmente. Lattice reuniu físicos de partículas. No entanto, a conferência cresceu para abranger novos tópicos, como algoritmos, arquitetura de máquinas e computação quântica.

Os participantes do evento deste ano esperam inovação, novas ideias sobre teorias e descobertas de campos quânticos.

Storj é um dos patrocinadores do Lattice 2024, fator que pode ter contribuído para o forte aumento do preço do STORJ. Notavelmente, isso ocorre no momento em que os dados da CoinGecko mostram que o mercado DePIN está em tendência. De acordo com a plataforma, Storj está acima de Helium e JasmyCoin em ganhos semanais e de 24 horas.

Previsão de preço STORJ

O aumento do preço do Storj de mínimos de US$ 0,28 no início de julho para acima de US$ 0,49 faz com que ele seja negociado mais de 20% acima desde a mínima de um mês. O intervalo de 24 horas no momento em que este artigo foi escrito era de US$ 0,38 a US$ 0,49.

Os ganhos do Storj vêm depois que a criptografia confirmou um padrão de alta, de acordo com um analista de criptografia. Javon Marks acredita que há potencial para o rompimento levar o STORJ acima de US$ 1. O analista sugere que a meta de alta de curto prazo pode estar acima de US$ 2,9.

$STORJ, after recently confirming a Bull Pattern, is now recovering with MAJOR STRENGTH here and can be set for much more!



With a target still at $2.95574675, another +474% climb from here could take place and this strength may only be part of this much larger 'picture'… https://t.co/WzkrdM2FWT pic.twitter.com/4QHNkhh9NX — JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) July 27, 2024

Notavelmente, Storj atingiu seu máximo histórico de US$ 3,81 em março de 2021 e o altcoin foi negociado pela última vez acima de US$ 1 em dezembro de 2023. Atualmente, seu pico acumulado no ano é de US$ 0,90, alcançado em março.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.