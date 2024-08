Bitbot ganha impulso quando o discurso de Trump na conferência Bitcoin desperta novo otimismo

A criptomoeda está em alta, com o Bitcoin negociando em alta no dia. O BTC está pairando perto da marca de $70.000, enquanto a comunidade digere o discurso do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, na conferência Bitcoin 2024.

Enquanto isso, a visão otimista geral em todo o setor faz com que os investidores se posicionem agressivamente. A pergunta que muitos traders provavelmente farão é: “O que isso significa para o Bitbot ?”

Criptomoedas disparam após discurso de Trump na conferência Bitcoin 2024

Assim como o Bitcoin, a maioria das altcoins também está sendo negociada a preços em alta. Isso inclui o Bitcoin Cash, que superou a marca de $400, e a Solana, que está mirando os $200.

Para o Bitcoin, dados da IntoTheBlock sugerem que quase todos os endereços estão com lucro, enquanto o BTC busca romper seu recorde histórico.

Almost all Bitcoin holders are now in profit as $BTC slowly approaches its all-time high. Is a breakthrough imminent?



With minimal on-chain resistance and balanced market sentiment, conditions look favorable for continued growth. pic.twitter.com/C9wTpYuhmV — IntoTheBlock (@intotheblock) July 29, 2024

Esses ganhos seguem a tão esperada aparição de Trump na conferência Bitcoin 2024 em Nashville, Tennessee. Seu discurso despertou ainda mais otimismo de que uma vitória de Trump poderia ser ótima para as criptomoedas.

Por exemplo, o candidato republicano apoia a criação de uma reserva de Bitcoin para os EUA, que a senadora norte-americana Cynthia Lummis planeja introduzir por meio do projeto de lei Bitcoin Strategy Reserve Bill.

ICYMI: I just announced I will introduce legislation to establish a strategic Bitcoin reserve! #Bitcoin2024 pic.twitter.com/P36AcdmPFF — Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) July 27, 2024

Além disso, é notável que Trump prometeu demitir Gary Gensler, o presidente da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), no primeiro dia se vencer as eleições de novembro.

Essas declarações pró-criptomoedas estão alinhadas com o que o ex-presidente tem dito nos últimos meses.

Além de prometer acabar com a guerra contra as criptomoedas que tem caracterizado a administração do presidente Joe Biden, Trump prometeu nunca apoiar as moedas digitais emitidas por bancos centrais (CBDCs) e garantir que os EUA se tornem o líder global na mineração de Bitcoin.

A comunidade cripto está cada vez mais otimista sobre o que uma vitória de Trump nas próximas eleições dos EUA significaria para o setor.

O que é Bitbot?

O token Bitbot está preparado para sua estreia no mercado após passar por uma pré-venda bem-sucedida.

No seu núcleo, o Bitbot é um bot de negociação no Telegram projetado para aproveitar a funcionalidade de carteira não custodial, oferecendo um ambiente seguro para os traders de criptomoedas. Com o Bitbot, os traders estão no controle de seus ativos o tempo todo – é sua carteira, suas chaves e seus ativos.

O Bitbot também incorpora IA para oferecer integração com Modelos de Linguagem de Grande Escala, proporcionando uma experiência de negociação aprimorada e melhores retornos para os usuários.

O que o aumento do Bitcoin significa para o Bitbot?

O Bitbot espera dominar um mercado que tem visto os principais aplicativos de negociação do Telegram enfrentarem problemas de segurança. Ele também visa a crescente integração da IA à criptografia, dando acesso a ferramentas e recursos de negociação de nível institucional que faltam aos seus rivais.

Um dos recursos mais esperados é o Gem Scanner, que o whitepaper do Bitbot descreve como a ferramenta definitiva para traders de criptomoedas. É por isso que os analistas estão otimistas quanto à entrada do Bitbot no mercado.

Frequentemente, um aumento no preço do Bitcoin tem levado a um movimento ascendente em cascata no mercado de altcoins. Isso sugere que um movimento parabólico para o principal ativo digital poderia desencadear um aumento de preço para o Bitbot.

Saiba mais sobre o Bitbot aqui.