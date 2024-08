O ímpeto de Solana foi reforçado à medida que as alterações da SEC não consideram mais o SOL um título

Os recentes desenvolvimentos na luta legal entre a SEC dos Estados Unidos e a Binance trouxeram notícias otimistas para a comunidade criptográfica.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

O regulador decidiu rever sua denúncia contra a exchange Binance, buscando não ter que provar que ativos como Solana e Polygon são títulos.

Inicialmente, a denúncia da SEC alegava que alguns tokens digitais de terceiros eram títulos.

A declaração prejudicou os sentimentos do mercado, forçando empresas como Robinhood a ajustar seus portfólios de criptomoedas.

Enquanto isso, a última medida da SEC ocorre após várias ordens judiciais. Em primeiro lugar, o tribunal sugeriu que as vendas secundárias de Binance Coin (BNB) e BUSD não são títulos.

🚨BREAKING🚨



BINANCE WINS OVER SEC 🇺🇸



THE FEDERAL COURT RULED $BNB SALES, CRYPTOCURRENCY

TOKENS ARE NOT SECURITIES.



THE RULINGS INCLUDE:



– CRYPTO ARE NOT SECURITIES



– $BUSD IS NOT A SECURITY



– BNB SALES ON SECONDARY

EXCHANGES = NOT SECURITIES



MASSIVE WIN 🔥 pic.twitter.com/0o04NFSqPp — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) July 3, 2024

A decisão do BNB significou alívio para outros tokens mencionados nos registros iniciais do regulador, incluindo Solana, Cardano e MANA,

Com as atualizações mais recentes, esses ativos não precisam de validação judicial para determinar sua situação de “títulos”. As partes se reunirão no próximo mês para um briefing sobre a moção de emenda.

Resposta do mercado: SOL pronta para ultrapassar US$ 200

Copy link to section

Solana manteve ações de preços impressionantes ultimamente, sinalizando que as notícias ultrapassaram a barreira de US$ 180 e US$ 188 antes de explorar novos picos além de US$ 200.

SOL ultrapassou US$ 192 na segunda-feira, 29 de julho, quando o Bitcoin atingiu a marca de US$ 70 mil.

A ascensão empurrou Solana além da retração de Fibonacci de 76,4% do recente declínio de US$ 188 para US$ 121.

A estabilidade além da barreira de US$ 188 abrirá as portas para a SOL atingir US$ 200. A resistência mais próxima é de US$ 205, coincidindo com a extensão Fibonacci de 123,6% da queda de preço de US$ 188 a US$ 121.

Um fechamento diário decisivo da vela acima de US$ 200 empurraria o SOL para além de US$ 205, preparando o terreno para outra recuperação sólida.

O próximo obstáculo crucial é de US$ 220, além do qual Solana poderia navegar suavemente para US$ 232. Ações de alta contínuas farão com que a altcoin atinja US$250.

No entanto, os amplos movimentos do mercado continuam a ser cruciais para moldar a trajetória futura da SOL.

O fracasso em superar a resistência de US$ 205 desencadeará correções de curto prazo. O suporte mais próximo é de US$ 180, e perdê-lo exigirá a primeira barreira robusta de US$ 165.

Um declínio abaixo deste ponto de apoio poderia provocar quedas massivas nos preços do SOL.

O alt pode cair em direção ao suporte de US$ 150 e ao SMA de 50 dias antes de atingir o Launchpad de tendência de alta primária em torno de US$ 120.

Ação atual do preço SOL

Copy link to section

Solana foi negociado no vermelho na terça-feira, enquanto o mercado de criptografia perdia o fôlego induzido por Trump.

SOL 1D Chart on Coinmarketcap

O alt caiu aproximadamente 5% no dia anterior, sendo negociado a US$ 183 durante esta publicação.

No entanto, a queda contínua pode ser um fenômeno comum na criptografia, após notáveis saltos de preços.

Além disso, os analistas permanecem confiantes sobre o futuro de Solana, prevendo aumentos massivos para a altcoin.

$SOL to $1,000 could be conservative. — Chris Burniske (@cburniske) July 28, 2024

Chris Burniske prevê uma tendência de alta massiva que levará os preços do SOL para além de US$ 1.000.

Solana continua sendo um token importante, e os ETFs à vista esperados e a regulamentação amigável podem fazer com que o SOL atinja os níveis previstos além de US$ 1.000.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.